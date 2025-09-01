Anápolis terá sessões exclusivas para a estreia mundial de Demon Slayer e surpreende fãs

Anapolinos que consomem produtos culturais do Japão normalmente precisam ir até a capital para não ficarem de fora

Davi Galvão Davi Galvão -
Filme de Demon Slayer será exibido em Anápolis. (Foto: Divulgação)
Aos anapolinos aficionados por animes e cultura japonesa, setembro promete ser um mês de grandes emoções. Espacialmente para os amantes das telonas, já que Demon Slayer – Castelo Infinito será exibido nos cinemas da cidade.

O filme, que tem a data de estreia prevista para 11 de setembro, já está com os ingressos a venda tanto pelo Cinemais quanto pelo Cine Prime, com opções dubladas e legendadas.

Embora a venda já tenha começado há cerca de uma semana, a notícia ainda pegou diversos fãs de animes de surpresa, especialmente por que a cidade costuma ficar de fora do circuito de lançamentos de diversos filmes da cultura oriental. Não é raro que o público que consuma este conteúdo tenha de ir até Goiânia para não perder as oportunidades.

Tanto é que o último longa-metragem do universo de Demon Slayer, lançado em 2021, surpreendeu os fãs ao também ser exibido em Anápolis, sendo uma exceção a regra.

Ao Portal 6, a cosplayer e amante da cultura japonesa Karine Vitória de Abreu Pires, anapolina de 20 anos, confessou que não sabia da exibição do filme na cidade mas que a notícia é bem animadora.

Karine é cosplayer e amante da cultura japonesa. (Foto: Arquivo Pessoal)

“Aqui a gente tem uma comunidade bem grande que gosta da cultura japonesa, então sempre quando tem o anúncio de lançamentos mundiais a gente espera que venham para cá. Muita gente acha que não, mas há muito fãs em Anápolis”, disse.

Sobre Demon Slayer

Demon Slayer acompanha a história de Tanjiro Kamado, um jovem gentil que vê sua família ser brutalmente assassinada por demônios, sobrevivendo apenas a irmã mais nova, Nezuko, que é transformada em uma dessas criaturas

Determinado a salvar a irmã e vingar sua família, Tanjiro ingressa no Corpo de Caçadores de Demônios, enfrentando inimigos poderosos e desvendando mistérios sobre a origem dos demônios e habilidades especiais conhecidas como Respirações.

O Castelo Infinito é um dos últimos arcos a serem adaptados para o audiovisual e conta com um lançamento mundial em diversas sessões ao redor do globo.

O mangá do qual se baseia o anime vendeu mais de 150 milhões de cópias mundialmente, tornando-se um dos mais vendidos da história, enquanto o filme Demon Slayer: Mugen Train se tornou a maior bilheteria da história do Japão, arrecadando mais de 40 bilhões de ienes (aproximadamente 300 milhões de dólares).

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

