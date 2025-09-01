Anápolis terá sessões exclusivas para a estreia mundial de Demon Slayer e surpreende fãs

Anapolinos que consomem produtos culturais do Japão normalmente precisam ir até a capital para não ficarem de fora

Davi Galvão - 01 de setembro de 2025

Filme de Demon Slayer será exibido em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Aos anapolinos aficionados por animes e cultura japonesa, setembro promete ser um mês de grandes emoções. Espacialmente para os amantes das telonas, já que Demon Slayer – Castelo Infinito será exibido nos cinemas da cidade.

O filme, que tem a data de estreia prevista para 11 de setembro, já está com os ingressos a venda tanto pelo Cinemais quanto pelo Cine Prime, com opções dubladas e legendadas.

Embora a venda já tenha começado há cerca de uma semana, a notícia ainda pegou diversos fãs de animes de surpresa, especialmente por que a cidade costuma ficar de fora do circuito de lançamentos de diversos filmes da cultura oriental. Não é raro que o público que consuma este conteúdo tenha de ir até Goiânia para não perder as oportunidades.

Tanto é que o último longa-metragem do universo de Demon Slayer, lançado em 2021, surpreendeu os fãs ao também ser exibido em Anápolis, sendo uma exceção a regra.

Ao Portal 6, a cosplayer e amante da cultura japonesa Karine Vitória de Abreu Pires, anapolina de 20 anos, confessou que não sabia da exibição do filme na cidade mas que a notícia é bem animadora.

“Aqui a gente tem uma comunidade bem grande que gosta da cultura japonesa, então sempre quando tem o anúncio de lançamentos mundiais a gente espera que venham para cá. Muita gente acha que não, mas há muito fãs em Anápolis”, disse.

Sobre Demon Slayer

Demon Slayer acompanha a história de Tanjiro Kamado, um jovem gentil que vê sua família ser brutalmente assassinada por demônios, sobrevivendo apenas a irmã mais nova, Nezuko, que é transformada em uma dessas criaturas

Determinado a salvar a irmã e vingar sua família, Tanjiro ingressa no Corpo de Caçadores de Demônios, enfrentando inimigos poderosos e desvendando mistérios sobre a origem dos demônios e habilidades especiais conhecidas como Respirações.

O Castelo Infinito é um dos últimos arcos a serem adaptados para o audiovisual e conta com um lançamento mundial em diversas sessões ao redor do globo.

O mangá do qual se baseia o anime vendeu mais de 150 milhões de cópias mundialmente, tornando-se um dos mais vendidos da história, enquanto o filme Demon Slayer: Mugen Train se tornou a maior bilheteria da história do Japão, arrecadando mais de 40 bilhões de ienes (aproximadamente 300 milhões de dólares).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!