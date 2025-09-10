Truque de avó para tirar cheiro forte da geladeira usando apenas um item de cozinha

O resultado é quase imediato. Simples, sem esforço e sem gastar dinheiro com produtos caros

Pedro Ribeiro - 10 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A geladeira é um dos eletrodomésticos mais importantes da casa, mas também pode ser a maior vilã quando o assunto é cheiro desagradável.

Quem nunca abriu a porta e foi surpreendido por um odor forte que parecia impossível de sumir?

A boa notícia é que existe um truque simples, usado por muitas avós, que resolve esse problema de forma prática, barata e com um único item de cozinha.

É normal que a geladeira fique com cheiro forte depois de alguns dias. Isso acontece porque restos de comida, embalagens abertas e até frutas e verduras em processo de amadurecimento liberam odores que se misturam. Além disso, quando esquecemos algum alimento estragado, o cheiro toma conta rapidamente.

O item secreto que faz a diferença

O truque de avó é usar bicarbonato de sódio. Esse item, que quase todo mundo tem em casa, é um verdadeiro aliado contra o mau cheiro. Basta colocar um potinho com bicarbonato dentro da geladeira para que ele absorva os odores fortes. O resultado é quase imediato. Simples assim, sem esforço e sem gastar dinheiro com produtos caros.

Como usar do jeito certo

Para que funcione de verdade, o ideal é trocar o bicarbonato de tempos em tempos, de preferência a cada dois ou três meses. Você pode deixar o pó em um recipiente aberto ou em um saquinho de tecido. Além disso, manter a geladeira limpa é fundamental. O bicarbonato ajuda, mas não faz milagre se houver alimentos estragados no fundo da gaveta.

Outros cuidados que potencializam o efeito

Além do bicarbonato, algumas atitudes ajudam a manter a geladeira sempre fresca. Guardar os alimentos em potes bem fechados, evitar deixar restos descobertos e limpar o interior pelo menos uma vez por mês fazem toda a diferença. Outra dica é organizar os itens, para evitar que algum alimento fique esquecido por semanas.

Vantagens desse truque simples

O melhor de tudo é que esse truque de avó é natural e seguro. Diferente de sprays ou produtos químicos, ele não contamina os alimentos. É prático, econômico e pode ser usado por qualquer pessoa, em qualquer tipo de geladeira.

O cheiro forte da geladeira pode parecer um problema difícil, mas a solução é mais simples do que se imagina. Com apenas um item de cozinha, é possível eliminar os odores e manter o ambiente limpo e agradável. Teste o truque do bicarbonato e perceba como sua rotina fica mais leve e prática.

