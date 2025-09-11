Caiado lamenta condenação de Bolsonaro no STF e promete anistia se eleito presidente

Governador criticou a condução do julgamento e disse que a condenação já havia sido antecipada

Samuel Leão Samuel Leão -
Caiado lamenta condenação de Bolsonaro no STF e promete anistia se eleito presidente
Governador Ronaldo Caiado. (Foto:Secom)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), lamentou nesta quinta-feira (11) a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Caiado criticou a forma como o julgamento foi conduzido e defendeu que deveria ter ocorrido no Pleno da Corte, com a participação de todos os ministros.

Segundo o governador, a decisão já havia sido “antecipada”, citando a negativa ao direito de defesa pública e as restrições impostas ao ex-presidente.

Leia também

Caiado também reafirmou seu compromisso com a anistia a todos os condenados pelos atos de 8 de janeiro, caso chegue à Presidência.

Ele disse que essa seria a forma de pacificar o país e construir um governo de conciliação, voltado a enfrentar os problemas reais dos brasileiros.

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias