Caiado lamenta condenação de Bolsonaro no STF e promete anistia se eleito presidente
Governador criticou a condução do julgamento e disse que a condenação já havia sido antecipada
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), lamentou nesta quinta-feira (11) a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Caiado criticou a forma como o julgamento foi conduzido e defendeu que deveria ter ocorrido no Pleno da Corte, com a participação de todos os ministros.
Segundo o governador, a decisão já havia sido “antecipada”, citando a negativa ao direito de defesa pública e as restrições impostas ao ex-presidente.
Caiado também reafirmou seu compromisso com a anistia a todos os condenados pelos atos de 8 de janeiro, caso chegue à Presidência.
Ele disse que essa seria a forma de pacificar o país e construir um governo de conciliação, voltado a enfrentar os problemas reais dos brasileiros.