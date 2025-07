Assaí Atacadista está com mais de 20 vagas de emprego abertas em Anápolis

Oportunidades compreendem uma série de áreas de trabalho e incluem vários benefícios

Da Redação - 26 de julho de 2025

Assaí Atacadista, em Anápolis. (Foto: Divulgação Assaí)

O Assaí Atacadista anunciou a abertura de 24 novas vagas de emprego, para atuação na unidade do Jardim Bandeirante, região Central de Anápolis.

As oportunidades são destinadas para profissionais de diversas áreas, incluindo operador de caixa, açougueiro, atendente e empacotador.

Além de salários compatíveis com os cargos, as vagas ainda incluem uma série de benefícios como assistência médica e odontológica, refeição no local, extensão da licença maternidade e enxoval do bebê.

Os selecionados também tem direito a vale compras no Assaí Atacadista, vale-transporte, parcerias com academias Wellhub e TotalPass e plano de Carreira.

Para se inscrever, os interessados devem acessar a plataforma Gupy, onde serão submetidos a várias etapas, a se iniciar no cadastro online, seguido de uma entrevista com RH, dados de pré-contratação e, por fim, a seleção final.

Para mais informações, acesse a aba do Assaí Atacadista no site.

