Integrantes de grupo criminoso em Goiás são condenados a pagar indenização milionária após fraudes financeiras

Suspeitos causaram prejuízo em diversas instituições, incluindo a Caixa Econômica Federal

Gabriella Pinheiro - 11 de setembro de 2025

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). (Foto: Divulgação/TRF-1)

Cinco pessoas foram condenadas pela Justiça Federal, acusadas de participarem de um esquema de furtos eletrônicos em Goiás. Na sentença, foram impostas penas que chegam a 09 anos de reclusão, além de indenizações que, somadas, ultrapassam R$ 1 milhão.

De acordo com a investigação, o grupo utilizava tecnologia para adulterar parâmetros de segurança em sites de empresas de cartões pré-pagos e manipulava códigos de boletos, causando prejuízos a diversas instituições financeiras, como a Caixa Econômica Federal (CEF). As fraudes foram feitas pela internet entre 2011 e 2017.

Os acusados disseminavam spam, botnets – rede de computadores infectados por um software malicioso) e phishing (técnica usada para enganar pessoas e roubar informações sensíveis para infectar computadores), permitindo acesso a dados sigilosos de internet banking e a realização de pagamentos e transferências fraudulentas.

A organização criminosa, inclusive, era estruturada em células de atuação nos estados de Goiás, Distrito Federal (DF) e São Paulo (SP).

Segundo a análise dos sigilos bancários e fiscais dos integrantes do grupo, foi identificada a movimentação de mais de R$ 45 milhões entre 2012 e 2017. As quantias não possuem qualquer justificativa profissional ou econômica.

Na denúncia, o MPF apresentou o entendimento que a movimentação indicava atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, além do grande volume de recursos gerenciados pelo esquema.

Foi determinada a perda de todos os bens e valores apreendidos durante as investigações, como celulares, equipamentos de informática, veículos e artigos de luxo. A sentença, porém, ainda cabe recurso.

