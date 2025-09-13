Conheça o município goiano que é a terra oficial de Leandro e Leonardo

Entre o tomate, a música sertaneja: essa cidade fez história

Anna Júlia Steckelberg - 13 de setembro de 2025

Nem todo mundo sabe, mas há poucas dezenas de quilômetros de Goiânia está uma cidade pequena de grandes histórias: Goianápolis, município com 13.967 habitantes e área territorial de 166,642 km².

É lá que nasceu a dupla sertaneja Leandro e Leonardo, artistas que durante décadas embalaram o Brasil inteiro, mas cujas raízes continuam firmes no chão do tomate, na terra seca de Goiás.

Goianápolis se situa na Região Metropolitana de Goiânia, a pouco mais de 30-33 km da capital estadual, fazendo divisa com municípios como Anápolis, Leopoldo de Bulhões, Terezópolis de Goiás.

A proximidade com Goiânia facilita o contato de quem vive ali com oportunidades culturais, mas ao mesmo tempo preserva uma intimidade de cidade menor, com identidade própria.

Segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), recentemente a população estimada para 2024 já chega a 14.555 pessoas.

Conheça o município do lado de Goiânia, conhecido como a terra do Leandro e Leonardo

O nome “Goianápolis” já sinaliza algo dessa localização entre os pólos: “Goiânia + Anápolis” refletem que a cidade foi formada entre influências dessas duas metrópoles.

Sua emancipação ocorreu em 14 de novembro de 1958, e desde então a agricultura, especialmente a produção de tomate, marcou fortemente a economia local.

Em um passado não tão distante, Goianápolis produziu mais de 20 mil toneladas de tomate, hoje esse número caiu bastante, para menos de cinco mil toneladas anuais, segundo reportagem do diário local Diário da Manhã.

Aqui, a música teve um palco que começou em casa. Leandro (nascido em 1961) e Leonardo (nascido em 1963) cresceram em Goianápolis, filhos de lavradores de tomate.

Foi na lida rural, na infância simples, que começaram os sonhos musicais: cantavam Chitãozinho & Xororó, tratavam de plantas e da lavoura, ao ritmo do sertanejo, até que saltaram para os grandes palcos nacionais.

Como guia turístico, visitar Goianápolis hoje é andar por ruas tranquilas, perceber fachadas simples que guardam lembranças de infância e ver a festa do tomate, evento tradicional que mobiliza produtores e moradores no mês de julho, com shows, concursos e homenagens à cultura agrícola local.

A Festa do Tomate não é só por diversão: é símbolo de resistência econômica, de orgulho goianapolino e de arraigamento ao chão que deu à cidade sua fama.

Outro dado que vale destacar: o PIB per capita de Goianápolis foi de R$ 26.244,18 em 2021, segundo estimativas do IBGE/CEPsBrasil, mostrando que apesar de pequena, a cidade tem desempenho econômico superior ao de muitos municípios vizinhos.

Se você for, pode traçar um roteiro modesto porém rico: visitar a casa onde Leandro e Leonardo nasceram, conversar com agricultores locais sobre tomates, ver os campos (se houver safra), sentir o ar de interior misturado com o som de música sertaneja ao longe.

Goianápolis não é só a terra natal de ícones da música: é ponto de partida para entender como talento, cultura do campo e proximidade com uma capital podem se unir para criar memória, arte e identidade.

