Procon apreende mais de 400 produtos vencidos em supermercado de Nerópolis

Entre os itens estavam cervejas, refrigerantes, catuabas, alimentos e produtos de limpeza impróprios para consumo

Da Redação - 13 de setembro de 2025

O Procon Goiás apreendeu 424 produtos vencidos em um supermercado de Nerópolis. A ação ocorreu após denúncias e resultou na retirada de alimentos, bebidas e itens de limpeza que estavam sendo comercializados fora do prazo de validade.

De acordo com os fiscais, somente de cerveja foram encontradas 236 latas vencidas desde o dia 2 de setembro.

Também havia 10 garrafas de refrigerante de 2 litros vencidas em abril e 20 garrafas de 1,5 litro com prazo expirado em julho. Entre outras bebidas, 11 unidades de catuaba estavam vencidas desde abril de 2023.

Ao todo, cerca de 155 quilos de produtos foram apreendidos. A lista inclui ainda macarrão instantâneo, biscoitos, farofas, pães, bolos, embutidos e 30 pacotes de batata frita vencidos em agosto.

Todo o material foi inutilizado, e o estabelecimento foi autuado. A empresa tem 20 dias para apresentar defesa.

O Procon Goiás reforça a importância de o consumidor verificar sempre a data de validade e a integridade das embalagens, já que produtos vencidos podem causar sérios riscos à saúde. Também recomenda atenção especial à disposição dos itens nas prateleiras, já que os mais próximos ao vencimento costumam ficar na frente.

Quem se sentir lesado pode registrar denúncias pelos telefones 151 (Goiânia) e (62) 3201-7124 (interior), ou ainda pelo Portal Expresso, disponível online.

