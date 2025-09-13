Programação da Marcha para Jesus em Anápolis contará com Aline Barros

Com data já confirmada, concentração acontece no Estádio Jonas Duarte

Natália Sezil - 13 de setembro de 2025

À esquerda, Aline Barros. À direita, concentração na Marcha para Jesus em Goiânia. (Foto: Divulgação)

A tradicional Marcha para Jesus já tem data e programação confirmadas em Anápolis. Oito anos após a última edição, o evento está marcado para o dia 18 de outubro.

A concentração acontece a partir das 14h no Estádio Jonas Duarte. Dali, os participantes sairão em passeata por vias importantes da cidade, como a Avenida Brasil e a Avenida Goiás.

O destino final é a Praça Dom Emanuel, onde o encerramento deve incluir louvores, palavras de pastores, orações pelas igrejas e shows de música.

A cantora Aline Barros é presença confirmada. Referência no gospel nacional, ela já havia se apresentado na Marcha para Jesus em Goiânia, em maio.

Outros nomes se repetem: Pedras Vivas, Delino Marçal e a banda Casa do Oleiro Adoração. A programação também inclui Suelem Lima, Vítor Santana, a dupla Acsa & Apolo, a banda Somos Um, e Décio Monteiro e Banda.

O evento é organizado pelo Conselho de Pastores de Anápolis (CPA) e contará com apoio da Administração Municipal. A proposta é ser um momento de união das igrejas, famílias e comunidade cristã.

