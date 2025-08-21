Anápolis voltará a ter Marcha para Jesus e deve reunir grandes nomes do gospel

Samuel Leão - 21 de agosto de 2025

Foto da Marcha para Jesus realizada em Goiânia, em 2023.(Foto: Foto: Vitor Santana/Portal G1)

Um evento tradicional vai voltar a acontecer em Anápolis: a Marcha para Jesus, que reúne diversos fiéis pelas ruas da cidade e terá até atrações musicais.

A informação foi confirmada em primeira mão pelo pastor e vereador Wederson Lopes (UB), durante o programa Live, da rádio 105.7 Fm com o Portal 6, na quinta-feira (21).

Marcado para o dia 18 de outubro, o evento é organizado pelo Conselho de Pastores de Anápolis e também foi abraçado pela Prefeitura de Anápolis, que irá apoiar a realização.

Ainda segundo ele, artistas da música gospel devem confirmar a participação ao longo das próximas semanas.

Detalhes como o percurso a ser percorrido e horários ainda serão divulgados.