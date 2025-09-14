Mudança drástica no sistema operacional da Apple começa a valer nesta segunda-feira (15)

Alteração, que pode parecer confusa à primeira vista, reflete uma estratégia de unificação e simplificação em todo o ecossistema da Apple

Pedro Ribeiro - 14 de setembro de 2025

Mudança vale para toda linha de produtos Apple. (Foto: Reprodução)

A partir desta segunda-feira (15), uma mudança drástica no sistema operacional da Apple entra em vigor, abandonando a tradicional contagem sequencial de versões.

O iOS 26 chega para os usuários de iPhone, sucedendo diretamente o iOS 18 e inaugurando uma nova era na forma como a empresa de tecnologia nomeia seus softwares.

A alteração, que pode parecer confusa à primeira vista, reflete uma estratégia de unificação e simplificação em todo o ecossistema da Apple.

A decisão de saltar do iOS 18 para o iOS 26 foi anunciada durante a Worldwide Developers Conference (WWDC) de 2025.

A lógica por trás da mudança é alinhar o número da versão do sistema operacional com o ano em que ele será predominantemente utilizado. Dessa forma, a Apple busca criar uma identidade mais clara e consistente para seus produtos, facilitando a compreensão por parte dos usuários sobre qual é a versão mais recente do software.

A estratégia é semelhante à adotada por outras gigantes da tecnologia, como a Microsoft com o Windows 95, e até mesmo pela indústria automobilística, que frequentemente nomeia seus modelos com o ano seguinte ao do lançamento.

Essa nova convenção de nomenclatura não se limita apenas ao iPhone. Todos os outros sistemas operacionais da Apple, como o iPadOS, o macOS, o watchOS, o tvOS e o visionOS, também adotarão o número 26.