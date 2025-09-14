USP está disponibilizando livros gratuitos para todos os brasileiros

Seja para estudar, trabalhar ou apenas expandir seus conhecimentos, essa é uma ótima oportunidade para você ter acesso à diversos conteúdos

Pedro Ribeiro - 14 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Os livros gratuitos da Universidade de São Paulo (USP) estão disponíveis para qualquer pessoa que queira aprender, estudar ou simplesmente matar a curiosidade.

A USP criou o Portal de Livros Abertos, onde centenas de obras podem ser baixadas em PDF, sem nenhum custo e de forma legal.

É uma oportunidade única para estudantes, professores, profissionais de várias áreas e até para quem só quer explorar novos temas no seu tempo livre.

Claro que, por se tratar de um ambiente acadêmico, há muitos títulos mais técnicos, como Da vitrola ao iPod: uma história da indústria fonográfica no Brasil ou Cenas da escravidão em romances oitocentistas. Mas não é só isso.

O portal oferece um acervo muito mais amplo, com publicações de botânica, genética, zoologia, fisiologia, biofísica, psicologia, farmacologia, educação física, medicina, nutrição, turismo, museologia, economia doméstica, física, estatística, astronomia, ciência da computação, engenharia, ciências agrárias, veterinária, gramática e muito mais.

Para especialistas e curiosos

O mais interessante é que os livros gratuitos não são apenas para quem já está mergulhado no mundo acadêmico. Pessoas comuns e curiosas também podem aproveitar o acervo.

É possível encontrar, por exemplo, obras como Histórias da psicologia na assistência social ou Inteligência artificial e comunicação pública: abordagens transversais. Isso mostra que há títulos para todos os gostos e níveis de interesse.

Como acessar os livros gratuitos da USP

O acesso é muito simples. Basta entrar no Portal de Livros Abertos da USP, escolher o título desejado e fazer o download em PDF. O site é organizado, permitindo buscas por áreas do conhecimento, autores ou até palavras-chave. Dessa forma, fica fácil encontrar exatamente o que você procura. O acervo conta com mais de 1300 títulos.

Por que aproveitar essa oportunidade

Ter livros gratuitos de qualidade em mãos é um privilégio que nem sempre está disponível. Além de ampliar os conhecimentos, essa iniciativa democratiza o acesso à educação e à cultura.

Ao disponibilizar esse acervo, a USP mostra que aprender é um direito de todos, não apenas de quem está dentro da universidade.

Os livros gratuitos oferecidos pela USP são uma ótima chance para enriquecer sua vida acadêmica e pessoal.

Seja para estudar, trabalhar ou apenas alimentar sua curiosidade, o Portal de Livros Abertos coloca nas suas mãos obras de altíssimo nível. Aproveite, explore e descubra novos horizontes com esse recurso.

