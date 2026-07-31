Não é creme de leite, nem leite: como fazer o purê cremoso e aveludado, segundo MasterChef

A textura perfeita depende mais da técnica e da temperatura dos ingredientes do que da adição de laticínios ao preparo

Foto: Reprodução/YouTube/ERICK JACQUIN

Poucos acompanhamentos são tão presentes na mesa dos brasileiros quanto o purê de batatas. Versátil, ele combina com carnes, aves, peixes e legumes, além de aparecer em receitas clássicas do dia a dia e em pratos mais elaborados.

Apesar da simplicidade, alcançar uma textura realmente lisa e cremosa nem sempre é uma tarefa fácil.

Isso acontece porque muitos hábitos considerados comuns acabam comprometendo o resultado. O uso de eletrodomésticos para acelerar o preparo, por exemplo, pode transformar o purê em uma massa pesada e elástica.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Ao mesmo tempo, ingredientes que muita gente considera indispensáveis nem sempre fazem parte da receita tradicional ensinada por chefs profissionais.

O erro que compromete a textura do purê

Um dos principais equívocos é colocar a batata cozida no liquidificador ou no processador de alimentos

. Embora essa prática pareça facilitar o preparo, ela pode alterar completamente a consistência da receita.

Segundo a técnica apresentada no MasterChef, as lâminas desses aparelhos batem excessivamente o amido da batata.

Como consequência, o purê perde a leveza e adquire uma textura elástica, pegajosa e pesada.

Por esse motivo, o ideal é amassar as batatas manualmente com um espremedor ou um amassador próprio. Assim, a massa permanece leve e muito mais delicada.

A temperatura faz toda a diferença

Outro detalhe importante está no momento do preparo. Depois de cozidas, as batatas não devem esfriar antes de serem transformadas em purê.

O processo precisa acontecer com a panela ainda no fogo baixo.

Dessa forma, a mistura permanece quente durante toda a preparação, o que facilita a incorporação dos ingredientes e contribui para uma textura mais uniforme.

Além disso, trabalhar com a batata quente ajuda a preservar sua cremosidade natural.

O ingrediente que garante um purê aveludado

Ao contrário do que muita gente imagina, o segredo do purê ensinado no MasterChef não está no leite nem no creme de leite.

O destaque da receita é a manteiga. Em algumas versões, a quantidade utilizada chega a ser bastante generosa, aproximando-se da proporção de batata utilizada no preparo.

É justamente esse ingrediente que confere brilho, sabor e uma textura extremamente aveludada ao prato.

Como a manteiga derrete enquanto é incorporada à batata quente, ela emulsiona naturalmente e deixa o purê muito mais sedoso.

Como preparar um purê mais cremoso

Para alcançar um bom resultado, vale seguir alguns cuidados durante o preparo:

cozinhe as batatas até que estejam bem macias;

amasse-as ainda bem quentes;

mantenha a panela em fogo baixo durante a preparação;

incorpore a manteiga aos poucos, mexendo continuamente;

ajuste o sal somente no final.

Esses passos ajudam a manter a textura uniforme e evitam que o purê fique pesado ou cheio de grumos.

Pequenos detalhes fazem grande diferença

Embora existam diversas versões da receita, a técnica utilizada por chefs mostra que menos pode ser mais.

Em vez de adicionar vários ingredientes para buscar cremosidade, o segredo está em respeitar o comportamento da batata e utilizar a manteiga da maneira correta.

Além disso, evitar o liquidificador e o processador preserva a estrutura do amido, enquanto preparar tudo com a batata ainda quente garante um resultado muito mais leve.

Assim, o purê ganha textura aveludada, sabor intenso e um acabamento digno de restaurante.

Veja mais no vídeo abaixo!



Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!