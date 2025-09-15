Chuva ameaça cair em Anápolis, mas moradores encontram apenas “chuvisco”

Tarde e noite desta segunda-feira (15) registraram chuvas fracas, mas que podem significar uma refrescada no calor

Natália Sezil - 15 de setembro de 2025

Vista aérea do bairro Cidade Universitária, em Anápolis. (Imagem: Ilustração)

Em meio a semanas inteiras de seca e calor, moradores de Anápolis puderam sonhar, nesta segunda-feira (15), com um pouco de chuva.

Chuviscos foram registrados em diversos pontos da cidade, tanto no início da tarde quanto durante à noite. Anápolis City, Cidade Universitária e o Setor Central foram alguns dos pontos onde a água “ameaçou” cair.

Apesar do “susto” e da sensação de chuva no ar, a esperança logo passou, sem que houvesse uma grande precipitação.

Aconteceu algo semelhante no final de agosto. No último dia 29, a região do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) se surpreendeu com a chuva após dois meses de estiagem. O cenário foi acompanhado de fortes ventos e poeira.

A previsão para a próxima semana é de momentos mais frescos. Segundo o Climatempo, as nuvens marcarão presença no céu.

A chuva deve cair em dois dias. Na terça-feira (23), a chance é de 42%, com índice pluviométrico de 8 mm. Já na sexta (26), a possibilidade é de 46%, com volume previsto de 3,1 mm.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!