Goiás entra na mira da Amazon e do Google, que querem investir no estado como novo polo de tecnologia

Movimentação envolve diversos fatores, incluindo um combustível que é produzido em abundância pelo estado

Natália Sezil - 15 de setembro de 2025

Em mais uma movimentação internacional, Goiás entra, agora, na mira da Amazon e da Google. O assunto da vez são os data centers – bancos supertecnológicos de informações.

A proposta goiana é baseada em dois pilares, segundo o jornalista Guilherme Amado, do Plato BR. A legislação inédita sobre inteligência artificial (IA), muito comentada pelo governador Ronaldo Caiado (UB), é um deles.

Em maio, Caiado já havia anunciado, em fala no Empreenda Digital, a criação do Centro Estadual de Computação Aberta em AI, por exemplo, para incentivar o desenvolvimento de pesquisas na área.

O outro pilar do projeto é a oferta de biometano, fonte energética renovável que é considerada peça-chave para a transição energética.

Goiás é um dos maiores produtores nacionais do combustível, o que pode colocá-lo um passo a frente das outras unidades da federação.

A oferta tem relação direta com a busca pela sustentabilidade: à medida que as gigantes da tecnologia são criticadas pelo alto consumo de energia para resfriar data centers, supercomputadores e treinar modelos de IA, é natural que busquem diminuir as pegadas de carbono.

Além disso, a estratégia envolve uma expectativa no cenário federal: a edição da Medida Provisória ReData, para que se reduza a carga tributária sobre equipamentos de data center. O pacote de investimentos levaria os impostos de 52% para 18%.

A movimentação pode envolver diversos fatores. Desafios de infraestrutura, logística, além das questões ambientais também entram na equação.

