Caso Coronel Adailton x Portal 6: Polícia Civil se pronuncia

Em nota, Gerência de Comunicação ressaltou que instituição é independente e não atua sob influência pessoal

Danilo Boaventura - 16 de setembro de 2025

Coronel Adailton, deputado estadual. (Foto: Reprodução)

A repercussão do caso envolvendo o deputado estadual Coronel Adailton (SD), citado em um relatório de inteligência como líder de um esquema de corrupção em colégios militares e com suposta ligação a um dos maiores traficantes do estado, levou a Polícia Civil (PC) a se pronunciar nesta segunda-feira (15).

Dois jornalistas do Portal 6, Samuel Leão e Danilo Boaventura, foram indiciados pelo Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) sob acusação de calúnia, injúria e difamação.

Após o deputado questionar a autenticidade do documento junto à Secretaria de Segurança Pública (SSP), o delegado Luiz Carlos Cruz concluiu, com base em uma resposta inconclusiva do órgão, que o relatório seria “sabidamente falso” e instaurou a investigação contra profissionais do site.

O documento, no entanto, havia se tornado público um ano antes e repercutido em veículos como Metrópoles, O Popular, Mais Goiás, TV Anhanguera e até o DM Anápolis — que hoje pertence à própria família do parlamentar. Leia a nota na íntegra:

“A Polícia Civil de Goiás informa que todas as investigações conduzidas pela Autoridade Policial têm como finalidade a busca da verdade real dos fatos, sempre pautadas pela legalidade e pela técnica investigativa. Esclarecemos que aspectos relacionados à condição pessoal de investigados ou vítimas não interferem no andamento das apurações, que permanecem sob a condução imparcial e independente da Instituição. A Polícia Civil reafirma, assim, seu compromisso permanente com a transparência, a seriedade e a efetividade do trabalho investigativo, em defesa da sociedade e da Justiça. Goiânia, 15 de setembro de 2025.

Gerência de Comunicação da Polícia Civil de Goiás/PCGO”

No jornal de filho de Coronel Adailton, relatório detalhou participação do deputado em esquemas nos colégios militares

Em 2024, o DM Anápolis, jornal que atualmente pertence a Adailton Júnior, filho do deputado Coronel Adailton (Solidariedade), publicou reportagem sobre o relatório de inteligência que hoje serve de base para o indiciamento de jornalistas do Portal 6.

A matéria trouxe como destaque o envolvimento do parlamentar em esquemas de tráfico de influência nos colégios militares de Goiás. “Relatório aponta envolvimento de Coronel Adailton em esquema nos colégios militares de Goiás”, dizia a manchete.

O texto segue disponível no site do veículo até hoje, evidenciando o contraste: apesar de ter sido amplamente repercutido por diferentes veículos, apenas o Portal 6 foi alvo de ação do parlamentar um ano depois.

Para Coronel Adailton, ‘ninguém atira pedra em árvore que não dá frutos’

Em participação no Painel DM, podcast do jornal do filho dele, Coronel Adailton (Solidariedade) usou um ditado popular para resumir o caso. ‘Ninguém atira pedra em árvore que não dá frutos’, disse.

Nota 10

Para o concurso JA1 Kids – Especial Dia das Crianças, da TV Anhanguera, que vai escolher um menino e uma menina para apresentar o telejornal no próximo mês. Uma iniciativa leve e criativa em alusão ao Dia das Crianças.

Nota Zero

Para a falta de transparência da Quebec Ambiental, concessionária responsável pela coleta seletiva em Anápolis. Diversas regiões da cidade têm enfrentado problemas com a regularidade do serviço, que antes seguia dias bem definidos. Hoje, nem os próprios profissionais sabem informar quando a coleta será feita. Um cenário preocupante.

