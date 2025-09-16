Jovem goiano revela ameaças após ter foto em evento cultural relacionada com grupo Ku Klux Klan

Ao Portal 6, responsável pela publicação revelou que participava do primeiro Encontro de Farricocos do Brasil e demonstrou surpresa com repercussão

Gabriella Pinheiro - 16 de setembro de 2025

Imagem mostra farricocos durante primeiro Encontro de Farricocos do Brasil, em Goiás. (Foto: Arquivo pessoal)

Em menos de dois dias, o jovem Otávio Augusto, de 21 anos, viu as redes sociais se transformarem após o compartilhamento de uma imagem mostrando detalhes do primeiro Encontro de Farricocos do Brasil, ocorrido na Cidade de Goiás, de 12 a 14 de setembro.

O motivo? A semelhança dos trajes dos farricocos — homens encapuzados e descalços que representam os soldados romanos que perseguiram e prenderam Jesus Cristo — com os dos membros da Ku Klux Klan (KKK), organização extremista dos Estados Unidos, conhecida pela ideologia racista, antissemita, xenofóbica e violenta.

A situação ocorreu no último sábado (13), quando o jovem publicou, no próprio perfil na rede X, uma imagem em que aparece participando do primeiro Encontro de Farricocos do Brasil, na Cidade de Goiás.

Em entrevista ao Portal 6, ele conta que a foto foi tirada por um fotógrafo e que ficou fascinado com o registro, o que o levou a compartilhar a imagem na rede social.

“Fascinado com esse registro. (Eu sou o de preto, meu irmão o de azul). A cultura goiana é realmente linda.” — diz a legenda.

No entanto, da noite para o dia, a ação teve grande repercussão. Para se ter uma ideia, a publicação já conta com mais de 2 milhões de visualizações, 3 mil curtidas e mais de 250 comentários.

Otávio afirma que chegou a receber ameaças de internautas que interpretaram a imagem como uma espécie de apologia à KKK. Uma delas dizia que ele deveria “virar uma peneira” (em alusão a ser fuzilado). O comentário, porém, foi apagado.

“De certa forma, é decepcionante. Uma manifestação de fé e cultura tão bonita, que persiste há mais de 300 anos, vem sendo atacada por pessoas que sequer buscam conhecer sua história. Muitos associam os farricocos ao grupo extremista KKK, mas o Fogaréu é cerca de 170 anos mais antigo que a organização norte-americana. Isso é especialmente frustrante porque revela que muitos jovens brasileiros conhecem mais sobre um grupo racista dos Estados Unidos do que sobre a própria cultura do país”, destacou.

Farricocos x KKK

Diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, a Procissão do Fogaréu é uma celebração religiosa católica da Semana Santa e visa encenar a perseguição e prisão de Jesus Cristo.

Os farricocos são personagens tradicionais, representados por 40 homens vestidos com túnicas e capuzes, carregando tochas (fogaréus). Eles caminham em silêncio ou ao som de tambores pelas ruas da Cidade de Goiás. A tradição foi trazida para o Brasil em 1745 pelo padre espanhol João Perestrello de Vasconcelos Spíndola.

Apesar da semelhança visual com a vestimenta da KKK, o movimento dos farricocos remete aos algozes medievais e não tem nenhuma relação com grupos de ódio, protestantes, de extrema-direita ou supremacistas brancos.

Uma das diferenças está justamente nas roupas: os farricocos goianos usam trajes coloridos. Nos pés, não utilizam calçados e devem caminhar descalços pelas ruas de pedra da cidade.

