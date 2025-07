As 4 cidades mais românticas de Goiás para curtir a dois

Municípios aliam paisagens naturais e uma série de atrativos

Gabriella Pinheiro - 17 de julho de 2025

Rua do Lazer, a mais movimentada de Pirenpólis. (Foto: Divulgação)

Se a procura é por um ambiente que exale romantismo, algumas cidades de Goiás se destacam no assunto ao oferecerem programas e cenários propícios para uma programação a dois.

Localizados em diferentes regiões, os municípios disponibilizam paisagens naturais, somadas a uma série de atrativos que prometem aquecer ainda mais a chama entre os casais.

1. Alto Paraíso (Chapada dos Veadeiros)

Ampliamente procurada por casais, a cidade de Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, é o destino ideal para quem busca algo mais intimista, aliado à natureza.

Por lá, há a Casa Céu — uma hospedagem em casa na árvore, com jacuzzi ao ar livre sob o céu estrelado e um deck encantador. Outro destaque é o Vale da Lua, uma cachoeira de beleza única localizada na região.

O local oferece uma paisagem que lembra a superfície lunar, com piscinas naturais e passeios ao pôr do sol — cenários perfeitos para fotos e momentos românticos.

2. Pirenópolis

Um dos destinos mais indicados para quem busca um programa a dois é Pirenópolis, cidade que oferece diversos atrativos turísticos voltados para casais.

O município conta com uma variedade de restaurantes charmosos, como o Taberna 1921, localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, no Centro — uma ótima opção para quem deseja unir um cenário instagramável com boa gastronomia.

Além disso, há lugares como a Cachoeira do Abade e a Rua do Lazer, que são outros dois pontos de destaque e ideais para passeios românticos.

3. Corumbá de Goiás

Outra excelente opção é Corumbá de Goiás. O grande destaque da região é uma imponente cachoeira de até 65 metros, que faz parte de um complexo com sete quedas d’água, localizado no interior de uma pousada.

Um passeio romântico inclui uma trilha de aproximadamente 800 metros, com infraestrutura que oferece escadas e mirantes. No local, é possível fazer um piquenique à beira da água e viver momentos de conexão com a natureza e a dois.

4. Goiás (cidade)

Por fim, está a cidade de Goiás. Um dos passeios românticos possíveis de se fazer no município é caminhar de mãos dadas pelas ruas do Centro Histórico, cercadas por casarões coloniais e igrejas.

Há também a opção de visitar o Museu Casa de Cora Coralina. Além de conhecer a história da poetisa, o local conta com um café acolhedor e um jardim tranquilo — ideal para um encontro romântico.

