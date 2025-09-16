Populares impedem fuga e amarram motorista que furtou caminhão em Anápolis

Suspeito foi contido até chegada da Polícia Militar, sendo encaminhado para delegacia competente

Augusto Araújo - 16 de setembro de 2025

Motorista foi contido por populares, após furtar caminhão em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Na manhã desta terça-feira (16), um motorista foi preso em flagrante em Anápolis após furtar um caminhão na região da Vila São Joaquim.

O caso ocorreu por volta das 6h30, quando populares perceberam a movimentação suspeita e acionaram a Polícia Militar.

Conforme relato do proprietário do veículo, o caminhão estava estacionado em frente à Praça do Banco de Leite, onde ele costuma deixá-lo.

O suspeito teria aproveitado que a chave estava na ignição para dar partida e conduzir o caminhão pela Avenida Cachoeira Dourada.

Testemunhas relataram que perceberam o veículo parado no meio da via e ao se aproximarem encontraram o homem dentro da cabine.

Ele foi retirado do caminhão e, ao tentar fugir, acabou sendo contido com o auxílio de populares, que o amarraram até a chegada da polícia. O suspeito apresentava escoriações e sangramento na boca no momento da abordagem.

O homem já possuía passagens por furto e se encontrava em regime semiaberto, monitorado por tornozeleira eletrônica.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes de Anápolis, onde o caso foi registrado e encaminhado para a delegacia competente.

