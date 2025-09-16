Populares impedem fuga e amarram motorista que furtou caminhão em Anápolis

Suspeito foi contido até chegada da Polícia Militar, sendo encaminhado para delegacia competente

Motorista foi contido por populares, após furtar caminhão em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Na manhã desta terça-feira (16), um motorista foi preso em flagrante em Anápolis após furtar um caminhão na região da Vila São Joaquim.

O caso ocorreu por volta das 6h30, quando populares perceberam a movimentação suspeita e acionaram a Polícia Militar.

Conforme relato do proprietário do veículo, o caminhão estava estacionado em frente à Praça do Banco de Leite, onde ele costuma deixá-lo.

O suspeito teria aproveitado que a chave estava na ignição para dar partida e conduzir o caminhão pela Avenida Cachoeira Dourada.

Testemunhas relataram que perceberam o veículo parado no meio da via e ao se aproximarem encontraram o homem dentro da cabine.

Ele foi retirado do caminhão e, ao tentar fugir, acabou sendo contido com o auxílio de populares, que o amarraram até a chegada da polícia. O suspeito apresentava escoriações e sangramento na boca no momento da abordagem.

O homem já possuía passagens por furto e se encontrava em regime semiaberto, monitorado por tornozeleira eletrônica.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes de Anápolis, onde o caso foi registrado e encaminhado para a delegacia competente.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

