Banco de Rações já está funcionando: veja como fazer o cadastro em Anápolis

Iniciativa foi criada para garantir que quem se dedica a cuidar dos bichinhos não fique desamparado

Seliane da SOS - 17 de setembro de 2025

Imagem ilustrativa. (Foto: Wirestock/Freepik)

O Banco de Rações para animais domésticos já está em funcionamento em Anápolis e tem como objetivo apoiar protetores independentes que cuidam de cães e gatos na cidade. Sabemos que manter os animais com ração, medicação e atenção diária exige tempo, dedicação e muitas vezes sacrifícios pessoais. Por isso, essa iniciativa foi criada para garantir que quem se dedica a cuidar dos bichinhos não fique desamparado.

O funcionamento é simples: os protetores interessados podem se cadastrar no meu gabinete, aqui na Câmara Municipal, a partir das 8 horas da manhã, levando documentos pessoais, comprovante de endereço e fotos dos animais sob seus cuidados.

Após o cadastro, todos passarão por uma triagem, que avaliará critérios como número de animais, necessidades específicas e situação de cada protetor. Com base nessa avaliação, será definida a quantidade de ração que cada um poderá receber.

E, se alguém tiver dificuldade para se cadastrar, pode procurar meu gabinete para receber orientação e não ficar de fora dessa iniciativa.