Motociclista de aplicativo morre após mais de duas semanas internado em Anápolis

Vítima colidiu contra a lateral de uma carreta que fazia uma conversão, na Avenida Brasil Sul

Da Redação - 17 de setembro de 2025

Jonatas foi internado no Heana mas não resistiu aos ferimentos. (Foto: Reprodução)

O motociclista de aplicativo Jonatas Fabio Barbosa, de 23 anos, faleceu após se envolver em um grave acidente automobilístico em Anápolis e passar mais de duas semanas internado.

A vítima havia sido encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu aos ferimentos.

O óbito foi confirmado pela própria família, ainda na madrugada desta quarta-feira (17).

Na data do acidente, ocorrido no dia 26 de agosto, o motociclista estava trabalhando quando colidiu contra uma carreta, na altura da Avenida Brasil Sul, no bairro São João.

O motorista do veículo disse às autoridades que ligou a seta, sinalizando a intenção de virar a direita, sendo que diversos carros que estavam atrás pararam, exceto a motocicleta, que colidiu na parte lateral do caminhão.

