Truque ensinado pela avó para limpar o box do banheiro e eliminar toda a gordura 

Teste, veja o resultado e combine com as dicas extras. Assim, o vidro volta a brilhar e você gasta menos tempo com a faxina

(Ilustração: Reprodução/ Youtube/ Canal Flávia Ferrari)

Limpar o box do banheiro parece sempre mais difícil do que deveria. Você esfrega. Usa produtos caros. Ainda assim, o vidro fica marcado.

Mas existe um truque simples, antigo e eficaz — ensinamento da vovó — que pode fazer a diferença.

Antes de mais nada, é bom entender o problema. O box acumula calcário, sabão e gordura. Além disso, a água deixa manchas quando seca. Por isso, mesmo depois da lavagem, aparecem riscos esbranquiçados e película oleosa. Logo, quem tenta limpar o box do banheiro precisa de algo que remova sujeira sem riscar.

O truque da vovó: papel-manteiga funciona mesmo

Surpreendentemente, o papel-manteiga — aquele usado na cozinha — ajuda a soltar a sujeira do vidro. Um vídeo viral mostrou uma pessoa esfregando o box apenas com um pedaço de papel-manteiga. Em segundos, as marcas saíram. A técnica é simples. E o resultado, muitas vezes, é rápido.

Passo a passo para limpar o box do banheiro com papel-manteiga

  1. Pegue um pedaço de papel-manteiga novo.

  2. Amasse até formar uma bola firme.

  3. Passe a bola seca, ou levemente umedecida, sobre o vidro.

  4. Esfregue em movimentos circulares, com leve pressão.

  5. Nas áreas mais sujas, repita o processo.

  6. Enxágue com água corrente e, se quiser, seque com pano de microfibra para dar brilho.

Esse método costuma soltar o calcário e a película de gordura antes de você usar qualquer produto. Por isso, muitas pessoas aplicam o papel-manteiga como etapa inicial e só depois finalizam com limpadores convencionais.

Dicas extras e cuidados para um box sempre limpo

Além do truque, siga estas dicas práticas:

  • Faça um teste em uma pequena área antes.

  • Use papel-manteiga sempre limpo; jogue fora depois do uso.

  • Evite esfregar com força exagerada para não arranhar vidros antigos ou com película.

  • Se o box tiver película especial, consulte o fabricante antes de aplicar.

  • Para manter, passe um pano de microfibra após cada uso; assim, evita o acúmulo.

Se o seu objetivo é limpar o box do banheiro sem esforço e com baixo custo, tente o truque do papel-manteiga. É uma solução simples, prática e baseada em tradições caseiras — daquelas que a avó passava e que, por vez, ainda funcionam. Teste, veja o resultado e combine com as dicas extras. Assim, o vidro volta a brilhar e você gasta menos tempo com a faxina.

