Truque ensinado pela avó para limpar o box do banheiro e eliminar toda a gordura

Teste, veja o resultado e combine com as dicas extras. Assim, o vidro volta a brilhar e você gasta menos tempo com a faxina

Pedro Ribeiro - 17 de setembro de 2025

(Ilustração: Reprodução/ Youtube/ Canal Flávia Ferrari)

Limpar o box do banheiro parece sempre mais difícil do que deveria. Você esfrega. Usa produtos caros. Ainda assim, o vidro fica marcado.

Mas existe um truque simples, antigo e eficaz — ensinamento da vovó — que pode fazer a diferença.

Antes de mais nada, é bom entender o problema. O box acumula calcário, sabão e gordura. Além disso, a água deixa manchas quando seca. Por isso, mesmo depois da lavagem, aparecem riscos esbranquiçados e película oleosa. Logo, quem tenta limpar o box do banheiro precisa de algo que remova sujeira sem riscar.

O truque da vovó: papel-manteiga funciona mesmo

Surpreendentemente, o papel-manteiga — aquele usado na cozinha — ajuda a soltar a sujeira do vidro. Um vídeo viral mostrou uma pessoa esfregando o box apenas com um pedaço de papel-manteiga. Em segundos, as marcas saíram. A técnica é simples. E o resultado, muitas vezes, é rápido.

Passo a passo para limpar o box do banheiro com papel-manteiga

Esse método costuma soltar o calcário e a película de gordura antes de você usar qualquer produto. Por isso, muitas pessoas aplicam o papel-manteiga como etapa inicial e só depois finalizam com limpadores convencionais.

Dicas extras e cuidados para um box sempre limpo

Além do truque, siga estas dicas práticas:

Faça um teste em uma pequena área antes.

Use papel-manteiga sempre limpo; jogue fora depois do uso.

Evite esfregar com força exagerada para não arranhar vidros antigos ou com película.

Se o box tiver película especial, consulte o fabricante antes de aplicar.

Para manter, passe um pano de microfibra após cada uso; assim, evita o acúmulo.

Se o seu objetivo é limpar o box do banheiro sem esforço e com baixo custo, tente o truque do papel-manteiga. É uma solução simples, prática e baseada em tradições caseiras — daquelas que a avó passava e que, por vez, ainda funcionam. Teste, veja o resultado e combine com as dicas extras. Assim, o vidro volta a brilhar e você gasta menos tempo com a faxina.

