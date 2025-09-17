Truque simples para eliminar pelos das roupas: basta usar na hora da lavagem

Pedro Ribeiro - 17 de setembro de 2025

(Ilustração: Reprodução/ Youtube/ Canal Se vira nos 50)

Eliminar pelos das roupas pode ser uma das tarefas mais frustrantes na hora de lavar peças escuras ou de tecidos que acumulam facilmente resíduos.

Quem tem pets em casa sabe muito bem como esses fiapos insistem em grudar e, muitas vezes, nem a máquina de lavar resolve.

Mas existe um truque simples, barato e muito eficiente que pode facilitar a sua rotina: usar uma bucha de lavar louça dentro da máquina durante a lavagem.

Os pelos se acumulam porque alguns tecidos, como algodão e lã, têm fibras que funcionam como pequenos ímãs. Além disso, a eletricidade estática gerada durante a lavagem e a secagem faz com que esses resíduos fiquem ainda mais grudados. O resultado são roupas limpas, mas cheias de pelos, o que dá a sensação de que não foram bem lavadas.

Como a bucha ajuda a eliminar pelos das roupas

O truque é simples: coloque uma bucha de lavar louça nova dentro da máquina, junto com as roupas. Durante o ciclo, o material da esponja atrai os pelos que se soltam do tecido, funcionando como uma espécie de coletor. Assim, ao final da lavagem, boa parte dos fiapos fica presa na bucha, deixando suas roupas muito mais limpas.

Passo a passo do truque

O ideal é usar sempre uma bucha exclusiva para essa finalidade, sem misturar com as de cozinha.

Outras dicas para evitar pelos nas roupas

Além de usar a bucha, algumas práticas simples ajudam a reduzir os pelos:

Lave as roupas dos pets separadas das suas.

Evite misturar peças que soltam fiapos, como toalhas, com roupas escuras.

Use vinagre branco no enxágue para diminuir a eletricidade estática.

Após a lavagem, utilize um rolinho adesivo ou fita para remover os pelos restantes.

Praticidade e economia no dia a dia

O melhor desse truque é que ele não exige grandes investimentos. Uma simples bucha de lavar louça já é suficiente para eliminar pelos das roupas de forma prática e eficaz. É uma solução caseira que economiza tempo e evita frustrações, principalmente para quem gosta de ver suas peças sempre bem cuidadas e sem aqueles fiapos indesejados.

