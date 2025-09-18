6 profissões que mais estão demitindo e os profissionais devem ficar de olho, segundo os RHs

Em meio à tecnologia, à automação e às novas demandas do mercado, alguns cargos que eram altamente valorizados hoje enfrentam cortes significativos

Pedro Ribeiro - 18 de setembro de 2025

(Ilustração: Reprodução/ Agência Brasil)

As profissões estão em constante transformação e, muitas vezes, quem não acompanha essas mudanças pode ser pego de surpresa.

Em meio à tecnologia, à automação e às novas demandas do mercado, alguns cargos que eram altamente valorizados hoje enfrentam cortes significativos.

Segundo especialistas em RH, existem áreas específicas que estão sofrendo mais demissões, e os profissionais precisam ficar atentos para não perder espaço e buscar alternativas de atualização.

6 profissões que mais estão demitindo e os profissionais devem ficar de olho, segundo os RHs

O mundo do trabalho nunca foi tão dinâmico. Com o avanço da inteligência artificial, a digitalização de processos e a busca por maior eficiência, diversas empresas têm revisto seus quadros. Profissões ligadas a tarefas repetitivas ou que podem ser facilmente substituídas por tecnologia são as mais afetadas. Além disso, mudanças econômicas e de comportamento do consumidor também pesam nesse cenário.

As 6 profissões com mais demissões no momento

De acordo com análises de recrutadores, os cortes estão concentrados em funções que perderam relevância nos últimos anos. Confira quais profissões estão no radar dos RHs:

O que fazer para não ser impactado?

O cenário pode parecer desanimador, mas também abre espaço para oportunidades. Os profissionais que investem em capacitação contínua conseguem se adaptar mais rápido às transformações. Migrar para áreas em ascensão, como tecnologia, saúde, sustentabilidade e inovação, pode ser o caminho mais seguro.

Além disso, desenvolver habilidades socioemocionais, como comunicação, liderança e criatividade, garante destaque frente às mudanças que a tecnologia ainda não consegue substituir.

RHs apontam alternativas para o futuro

Especialistas em recrutamento ressaltam que o futuro do trabalho não está apenas em saber lidar com máquinas, mas também em aprender a usá-las a seu favor. Profissões ligadas a dados, inteligência artificial, energias renováveis e bem-estar humano tendem a crescer nos próximos anos. Por isso, acompanhar tendências é essencial para planejar os próximos passos da carreira.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!