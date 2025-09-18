6 profissões que mais estão demitindo e os profissionais devem ficar de olho, segundo os RHs
As profissões estão em constante transformação e, muitas vezes, quem não acompanha essas mudanças pode ser pego de surpresa.
Em meio à tecnologia, à automação e às novas demandas do mercado, alguns cargos que eram altamente valorizados hoje enfrentam cortes significativos.
Segundo especialistas em RH, existem áreas específicas que estão sofrendo mais demissões, e os profissionais precisam ficar atentos para não perder espaço e buscar alternativas de atualização.
O mundo do trabalho nunca foi tão dinâmico. Com o avanço da inteligência artificial, a digitalização de processos e a busca por maior eficiência, diversas empresas têm revisto seus quadros. Profissões ligadas a tarefas repetitivas ou que podem ser facilmente substituídas por tecnologia são as mais afetadas. Além disso, mudanças econômicas e de comportamento do consumidor também pesam nesse cenário.
As 6 profissões com mais demissões no momento
De acordo com análises de recrutadores, os cortes estão concentrados em funções que perderam relevância nos últimos anos. Confira quais profissões estão no radar dos RHs:
Operadores de telemarketing: cada vez mais substituídos por atendentes virtuais e chatbots.
Caixas de bancos: a digitalização dos serviços financeiros reduziu drasticamente a demanda.
Repórteres de jornais impressos: o consumo de notícias migrou para o digital, impactando o setor.
Trabalhadores de linhas de produção simples: máquinas automatizadas assumem funções repetitivas.
Auxiliares administrativos: softwares de gestão realizam tarefas que antes exigiam equipes inteiras.
Vendedores de loja física: o crescimento do e-commerce diminuiu o fluxo em pontos de venda tradicionais.
O que fazer para não ser impactado?
O cenário pode parecer desanimador, mas também abre espaço para oportunidades. Os profissionais que investem em capacitação contínua conseguem se adaptar mais rápido às transformações. Migrar para áreas em ascensão, como tecnologia, saúde, sustentabilidade e inovação, pode ser o caminho mais seguro.
Além disso, desenvolver habilidades socioemocionais, como comunicação, liderança e criatividade, garante destaque frente às mudanças que a tecnologia ainda não consegue substituir.
RHs apontam alternativas para o futuro
Especialistas em recrutamento ressaltam que o futuro do trabalho não está apenas em saber lidar com máquinas, mas também em aprender a usá-las a seu favor. Profissões ligadas a dados, inteligência artificial, energias renováveis e bem-estar humano tendem a crescer nos próximos anos. Por isso, acompanhar tendências é essencial para planejar os próximos passos da carreira.
