Tênis “doce de leite” promete combinar com qualquer look e é tendência no momento

Se você busca um calçado prático, estiloso e que vai bem com praticamente tudo, essa pode ser a escolha certa

Pedro Ribeiro - 18 de setembro de 2025

(Ilustração: Reprodução/ Redes Sociais/ Instagram @sofiamcoelho)

O tênis doce de leite chegou para provar que um calçado pode ser simples, estiloso e versátil ao mesmo tempo.

Quem já experimentou sabe que ele combina com praticamente qualquer look, seja para o dia a dia ou até para ocasiões que pedem um toque mais arrumado.

Essa tendência vem conquistando espaço nas ruas, nas vitrines e até nas redes sociais, mostrando que o tom caramelo é o queridinho da vez.

Tênis “doce de leite” promete combinar com qualquer look e é tendência no momento

A moda de tons neutros, como bege e caramelo, está em alta no mundo todo. Segundo especialistas de estilo, isso acontece porque essas cores passam elegância, simplicidade e ainda carregam a ideia de sustentabilidade. Ou seja, são discretas, mas cheias de presença.

O tênis doce de leite funciona como uma tela em branco: realça a roupa sem roubar a cena. Ele é versátil e atemporal.

Como usar o tênis doce de leite em diferentes looks

Esse tênis vai bem em quase qualquer situação. Veja algumas combinações que funcionam muito bem:

Com jeans: cria um visual básico, mas sempre estiloso. Com calça de alfaiataria: traz equilíbrio entre o formal e o descontraído. Com vestidos ou saias: garante leveza e conforto sem perder a elegância. Com cores fortes: faz contraponto e ajuda a suavizar o look.

Modelos ideais para cada estilo

Na hora de escolher o seu tênis doce de leite, pense no que combina mais com você:

Cores que mais combinam com o tom doce de leite

A paleta neutra é a mais fácil de combinar. Mas vale explorar outras opções:

Branco: para um look leve e clássico.

Off-white, bege e marrom: criam um visual harmônico.

Azul-marinho, verde-oliva e vinho: contrastes que equilibram sofisticação e estilo.

Se você busca um calçado prático, estiloso e que vai bem com praticamente tudo, o tênis doce de leite é a escolha certa. Ele traduz o espírito da moda atual: funcional, sustentável e elegante sem exageros. Um verdadeiro curinga para qualquer guarda-roupa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!