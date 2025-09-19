A profissão que está sendo lentamente extinta no Brasil, segundo recrutadores

Mercado de trabalho tem passado por revolução digital que ameaça antigos empregos de confiança

Magno Oliver - 19 de setembro de 2025

Correspondentes bancários estão entrando em contato com aposentados e pensionistas do INSS. (Foto: Reprodução / INSS)

O emprego presencial em agências bancárias, antes sinônimo de estabilidade e faturamentos interessantes, vive um encolhimento constante e assustador no Brasil e no mundo. Recrutadores e economistas afirmam que a transformação digital tem papel central como pivô causador dessa mudança.

Aplicativos, caixas eletrônicos avançados e serviços online já assumiram tarefas que antes exigiam a presença de profissionais em balcões. O caso mais recente que prova isso é a demissão de mais de 1000 empregados que trabalhavam na rede Itaú, no Brasil.

Segundo os analistas de mercado, a lógica econômica é clara: a permanência de um trabalhador depende do valor que ele gera em relação ao custo de mantê-lo. Com sistemas automatizados, essa conta deixa de fechar para muitas instituições financeiras.

Estatísticas de sindicatos e consultorias de emprego mostram que contratações caem ano após ano, enquanto o atendimento digital cresce virtuosamente.

Funções tradicionais, como abertura de contas e operações de crédito, agora são resolvidas em minutos por aplicativos ou até caixas eletrônicos.

Para especialistas em recursos humanos, trata-se de um processo irreversível, cada vez mais digital e tecnológico, dispensando o trabalho manual de um colaborador.

Apesar da retração, a profissão não desaparece de um dia para o outro. Especialistas indicam que haverá espaço para profissionais em áreas de consultoria, investimentos e atendimento especializado.

No entanto, o bancário de agência, figura central por décadas, vê seu espaço se reduzir gradualmente diante da tecnologia que avança sem pausa.

