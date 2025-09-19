Banco pagará indenização para trabalhadora em Goiânia obrigada a fazer jejuns e orações para atingir metas

Além disso, chefe também determinava que empregados publicassem cumprimento de metas nas redes sociais marcando perfis da instituição financeira

Gabriella Pinheiro - 19 de setembro de 2025

Imagem da fachada do TRT 18º. (Foto: Divulgação/TRT)

A instituição financeira Itaú Unibanco foi condenada a pagar uma indenização de R$ 60.637,60 por danos morais e doença ocupacional de origem psíquica a uma ex-empregada que sofria imposições como orações, jejuns e outras cobranças excessivas para atingir metas. A decisão foi proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO).

Conforme testemunhas ouvidas no processo, além das imposições religiosas, a gerente da agência convocava reuniões fora do horário de expediente e realizava cobranças excessivas por meio de grupos no WhatsApp.

Ela também determinava que os empregados publicassem, nas redes sociais, o cumprimento das metas, marcando os perfis oficiais do banco.

Na decisão, o colegiado entendeu que a imposição de rituais religiosos viola a liberdade de crença — um direito fundamental previsto na Constituição Federal.

Para a juíza convocada Eneida Martins, “a imposição de rituais religiosos configura assédio moral, pois fere a dignidade e a intimidade do trabalhador”.

Além da indenização por danos morais no valor de R$ 15 mil, o colegiado também reconheceu o direito à reparação por doença ocupacional de origem psíquica, já que a funcionária atuava em um ambiente hostil, fixando o valor em R$ 10 mil.

O banco também deverá pagar mais R$ 15 mil por danos morais, em razão da frustração de uma promoção para a qual a trabalhadora já havia sido aprovada em processo seletivo, e R$ 20.637,60 por danos materiais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!