Corpo de advogado de Anápolis que estava desaparecido é encontrado em Goiânia

Formado pela UniEVANGÉLICA, jovem sumiu após afirmar que iria imprimir documentos em lan house

Gabriella Pinheiro - 19 de setembro de 2025

Imagem mostra Juan Danker Rocha Faria, de 27 anos. (Foto: Arquivo Pessoal)

Desaparecido desde a última segunda-feira (15), o corpo do advogado Juan Danker Rocha Faria, de 27 anos, foi encontrado nesta sexta-feira (19). A informação foi confirmada pela tia da vítima ao Portal 6.

Ele foi localizado já em estado avançado de decomposição, em frente à Praça da Lagoa, na Rua Olímpica, localizada no Parque Industrial João Braz, em Goiânia. A Polícia Civil (PC) agora investiga a causa da morte.

Formado pela UniEVANGÉLICA, em Anápolis, o jovem teria desaparecido após sair da casa onde morava, no Setor Balneário Meia Ponte, afirmando que iria imprimir documentos em lan house.

Anteriormente, em entrevista ao Portal 6, a irmã da vítima, Kethllen Rocha, informou que ele saiu levando apenas a carteira da OAB, um celular e um par de chinelos.

“Saiu com a roupa do corpo, sem nada, de chinelo (coisa que não é do costume dele)”, destacou.

A família registrou um boletim de ocorrência na terça-feira (16). Segundo a irmã, Juan não tinha o hábito de sair de casa sem avisar.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Pedromar Souza, as investigações indicam que ele teria saído voluntariamente, em razão de um histórico de depressão.

