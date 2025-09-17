Jovem advogado de Anápolis desaparece em Goiânia e familiares mobilizam buscas

Juan Danker Rocha Faria teria dito à irmã que sairia para imprimir documentos e não foi visto desde então

Samuel Leão - 17 de setembro de 2025

Juan Danker, advogado desaparecido desde a última segunda-feira (15). (Foto: Reprodução)

O desaparecimento do jovem advogado Juan Danker Rocha Faria tem mobilizado amigos e familiares nas redes sociais, gerando uma onda de pedidos de ajuda para localizá-lo.

Juan foi visto pela última vez no Setor Balneário Meia Ponte, região Norte de Goiânia, na segunda-feira (15), e a falta de informações sobre o paradeiro dele tem gerado grande preocupação.

Detalhes sobre o último momento em que Juan foi visto foram fornecidos por sua irmã, Kethllen Rocha, em entrevista exclusiva ao Portal 6.

“Na segunda-feira pela manhã, ele saiu por volta das 9h30 da minha casa, disse que iria na rua de cima imprimir um documento” , desabafou.

Ela ainda sinalizou o detalhe que Juan, que estudou em Anápolis e é formado pela UniEVANGÉLICA, não levou nada ao sair de casa, expressando: “saiu com a roupa do corpo, sem nada, de chinelo (coisa que não é do costume dele)”. Desde então, a família não teve mais notícias.

“Nós estamos desesperados, pedindo todo tipo de ajuda. Infelizmente no Brasil é complicado conseguir apoio das autoridades nesses casos, não dão tanto apoio”, concluiu.

Informações sobre o paradeiro do advogado Juan podem ser encaminhadas para as autoridades policiais ou também enviadas para o contato de Kethllen, no número 62 9326-0519.

