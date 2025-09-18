Família recebe pista que pode indicar paradeiro de jovem advogado desaparecido em Goiânia

Ao Portal 6, tia reforça preocupação e diz que jovem saiu apenas com roupa do corpo

Gabriella Pinheiro - 18 de setembro de 2025

Imagem mostra o advogado Juan Danker Rocha Faria. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Novas informações sobre o paradeiro do advogado Juan Danker Rocha Faria, visto pela última vez na segunda-feira (15), no Setor Balneário Meia Ponte, região Norte de Goiânia, trouxeram um pouco mais de esperança para a família do jovem.

Ao Portal 6, a tia do profissional, Kellem Rocha Santana, informou que, na manhã desta quinta-feira (18), uma pessoa chamada Renata afirmou que o jovem teria sido visto em Hidrolândia.

“Teve uma mulher que comentou em um post do Oloares [apresentador da Record TV] que tinha visto ele em um posto de gasolina em Hidrolândia. Nós entramos em contato com ela, e uma viatura da polícia foi até lá, mas não o encontrou. Agora eles estão tentando puxar as câmeras de segurança”, destacou.

Mesmo com a nova denúncia, a angústia e a tristeza decorrentes da ausência de Juan seguem permeando a família, que, a todo custo, segue procurando o jovem.

“A família está muito preocupada. É uma situação angustiante, e a gente não sabe o que fazer. Ele é um menino bom, de Deus, e a gente não sabe o que aconteceu com ele. […] Isso nunca tinha ocorrido, e ele nunca sumiu assim, tanto que saiu com uma roupa normal”, destacou.

Formado pela UniEVANGÉLICA, em Anápolis, Juan teria saído de casa por volta das 09h30, afirmando que iria imprimir um documento em uma lan house. Desde então, ele não retornou.

“Ele saiu com a roupa do corpo, sem nada, de chinelo (coisa que não é do costume dele)”, disse a irmã, Kethllen Rocha, anteriormente em entrevista exclusiva à reportagem.

Qualquer informação sobre o paradeiro do advogado pode ser encaminhada às autoridades policiais ou também enviada para o contato de Kethllen, no número (62) 9 9326-0519, ou para Kellem: (62) 99124-9370.

