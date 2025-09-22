Feira de doação em Aparecida de Goiânia conseguiu novo lar para 31 animais

Iniciativa foi organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do Programa de Atenção e Tratamento Animal

Danilo Boaventura - 22 de setembro de 2025

Foto: Divulgação

Realizada em parceria com o Aparecida Shopping no último sábado (20), a Feira de Adoção Responsável de Animais conseguiu garantir um novo lar para 23 cães e 8 gatinhos.

A iniciativa foi organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do Programa de Atenção e Tratamento Animal (PATA), criado na atual gestão de Leandro Vilela (MDB).

“Eles já saíram da feira microchipados, vacinados, vermífugados e com vale-castração para realização do procedimento gratuito no Centro de Castração Animal da Prefeitura”, detalhou a titular da pasta, Pollyana Borges.

