Jovem preso em Rio Verde com 84 canetas de mounjaro disse que todas eram para a esposa

Na estrada, o faro apurado de um policial pode ser o principal obstáculo entre um crime e a consumação dele

Danilo Boaventura - 22 de setembro de 2025

Canetas emagrecedoras apreendidas pela PRF, em Rio Verde. (Foto: Divulgação/ PRF)

Uma prova de amor um tanto quanto exagerada — e ilegal — foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, no domingo (21).

Um homem, identificado como Gabriel Henrique Rodrigues da Silva, de 29 anos, foi detido transportando nada menos que 84 canetas de Mounjaro, um medicamento de alto custo para diabetes, popularmente usado para emagrecimento.

A justificativa para a carga salgada? Seriam todas para o tratamento da esposa dele, Ana Paula. Aparentemente, o projeto de verão da amada era mais ambicioso do que as autoridades poderiam imaginar, transformando um gesto de carinho em caso de polícia.

O flagrante só foi possível graças à perspicácia dos agentes da PRF. Durante uma abordagem de rotina na BR-060, o nervosismo e as respostas desconexas de Gabriel levantaram suspeitas. Inicialmente, ele afirmou que voltava de Campo Grande (MS) após buscar a sogra, mas logo mudou a versão, admitindo uma “esticada” até Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

A desculpa para a viagem internacional de última hora era a compra de um tablet para a esposa. O olhar clínico dos policiais, no entanto, dizia que havia algo mais pesado que um simples eletrônico naquele carro.

Ao vistoriar o porta-malas, a surpresa: em vez de um tablet, os policiais encontraram duas bolsas recheadas com as canetas emagrecedoras, um produto que exige prescrição médica e armazenamento refrigerado.

A alegação de que as 84 unidades eram para “uso próprio” da esposa não convenceu a equipe, que percebeu a dimensão da irregularidade. A quantidade, a falta de nota fiscal e a origem duvidosa da mercadoria configuraram um cenário clássico de contrabando e crime contra a saúde pública, muito distante de um simples presente para a cara-metade.

Diante dos fatos, Gabriel, a esposa Ana Paula e a sogra, que também estavam no veículo, foram detidos e encaminhados à Polícia Judiciária de Rio Verde.

O “maridão do ano” agora terá de responder pelos crimes de contrabando e falsificação de produto destinado a fins terapêuticos.

Na estrada, o faro apurado de um policial pode ser o principal obstáculo entre um crime e a consumação dele, desmascarando até as mais bem-intencionadas — ou mais esfarrapadas — desculpas.

Silvye Alves continua rendendo assunto entre os colegas goianos

O pedido de desculpas da deputada federal Silvye Alves (UB) continua rendendo entre os pares goianos.

Uns têm pena, outros fazem troça da meia volta que ela deu após votar a favor da PEC da Blindagem.

Todos, porém, têm a mesma avaliação quanto ao mandato da apresentadora policial: o potencial de votos dela para 2026 está se esvaziando. E Silvye amargamente sabe disso.

Pressão sobre Equatorial e empresas de internet em Anápolis aumentará após morte de criança

A morte de João Victor Gontijo Oliveira, de 10 anos, dificilmente será esquecida em Anápolis e a pressão da sociedade, e do poder público, sobre a Equatorial Goiás e empresas de telefonia e internet aumentará nesta semana para que elas removam os fios soltos em postes da cidade.

Ficará pior para essas companhias se adotarem qualquer tipo de “jogo de empurra” com a Prefeitura ou Governo do Estado, que têm função reguladora e já estão sendo cobrados por mais rigor pelas falhas e omissões dessas empresas.

Feira de doação em Aparecida de Goiânia conseguiu novo lar para 31 animais

Realizada em parceria com o Aparecida Shopping no último sábado (20), a Feira de Adoção Responsável de Animais conseguiu garantir um novo lar para 23 cães e 8 gatinhos.

A iniciativa foi organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do Programa de Atenção e Tratamento Animal (PATA), criado na atual gestão de Leandro Vilela (MDB).

“Eles já saíram da feira microchipados, vacinados, vermífugados e com vale-castração para realização do procedimento gratuito no Centro de Castração Animal da Prefeitura”, detalhou a titular da pasta, Pollyana Borges.

Exposição marca os 95 anos da Estação Ferroviária de Anápolis

A partir desta terça-feira (23), a Estação Ferroviária de Anápolis, no Centro, abrirá as portas para o público interessado na exposição que comemora em setembro os 95 anos do modal no município.

Assinada pelo curador José Fábio da Silva, a iniciativa reúne painéis com textos e fotos históricas para ilustrar a influência dos trilhos na evolução urbana, econômica e cultural anapolina.

Os portões ficam abertos das 08h às 17h e a entrada é franca.

Nota 10

Para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rio Verde, pela apreensão das canetas emagrecedoras. O prejuízo causado aos “formigas” chega a R$ 500 mil.

Nota Zero

Para o Vila Nova, não só pela derrota de 2 a 0 para o Athletico Paranaense no domingo (21), mas também pela campanha ruim que o time mais amado pelos goianienses está fazendo na série B do Brasileirão. Já são cinco partidas sequenciais sem vitórias.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.