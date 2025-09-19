Silvye Alves pede desculpas por votar a favor da PEC da Blindagem e anuncia saída do União Brasil

Parlamentar aponta ter sofrido pressão de pessoas influentes do Congresso Nacional para votar a favor do projeto

Samuel Leão - 19 de setembro de 2025

Silvye Alves faz desabafo sobre voto favorável à PEC da Blindagem. (Foto: Reprodução/Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A deputada federal Silvye Alves (UB) publicou um vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira (18), revelando ter sido pressionada pelo partido, o União Brasil, a vota a favor da PEC da Blindagem e, por isso, agora está de saída da legenda.

No registro, ela remonta o ocorrido, expressando ter sido, inicialmente, contrária à proposta, mas que depois teria cedido e, por isso, está arrependida. Na próxima janela partidária, em 2026, a parlamentar deve realizar a desfiliação e pode buscar outro partido.

“Cometi um erro gravíssimo, na última terça-feira (16), durante a votação da PEC da Blindagem. Eu fui contra tudo aquilo que eu defendo, tudo aquilo que eu acredito, quem me conhece, nesses 28 anos de televisão, sabe o quanto eu detesto bandido, o quanto eu luto para colocar vagabundo na cadeia”, revelou.

Ainda durante o vídeo, Silvye prossegue contando o ocorrido hora após hora, e aproveita para fazer um aceno ao Partido Novo, legenda que teve quatro votos contrários e uma ausência no tema.

“Essa votação começou por volta das 19h e pouco da noite, eu estava inclusive sentada com o pessoal do partido Novo, que foi contra. Eu já sabia que a direita, que a extrema-direita e que o centro votaria a favor dessa PEC, mas eu segui ali o meu sentimento, a minha intuição e votei contra. A partir desse momento eu comecei a receber muitas ligações, de pessoas influentes do Congresso Nacional, se é que vocês me entendem”, contou.

Relatando ter sofrido uma forte pressão e diversas críticas de seus eleitores, especialmente nas redes sociais, ela optou por publicar o vídeo de desabafo com a opção de comentários desativada.

“Ligaram dizendo que eu sofreria retaliações pela votação contra, não sei que tipo de retaliação uma deputada federal poderia sofrer dentro da Câmara dos Deputados, e eu fui covarde, eu cedi à pressão. Por volta de quase 23h eu mudei meu voto”, complementou.

A deputada ainda disse que não teve força para fazer o correto, finalizando o desabafo com um pedido de desculpas “de coração”, apesar do voto já ter sido feito e a proposto, agora, depender apenas da aprovação do Senado para se tornar efetiva.