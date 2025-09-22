Misturar limão e sal: por que é recomendado e para que serve, segundo especialistas

Prática bastante popular em diferentes regiões do Brasil mostra efeitos interessantes

Magno Oliver - 22 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Uma mistura simples de cozinha ganhou destaque nas trends do Tik Tok recentemente.

A combinação de limão com um pouco de sal, hábito bem antigo e popular presente em diversos lares brasileiros, desperta interesse tanto pelo paladar quanto pelos possíveis benefícios que especialistas apontam.

Segundo os nutricionistas, o encontro do ácido do limão com o sódio do sal cria um equilíbrio que realça sabores.

A combinação dessa união é usada para temperar carnes, saladas e frutos do mar, garantindo frescor e diminuindo a necessidade de outros condimentos.

O sal, quando usado em pequenas quantidades, ajuda a potencializar o aroma cítrico e deixa os pratos mais marcantes. A mistura também pode estimular a salivação e auxiliar na digestão, especialmente antes de refeições mais pesadas.

Misturar limão e sal: por que é recomendado e para que serve, segundo especialistas

Em alguns casos, o consumo moderado de limão com pitadas de sal é indicado para aliviar a sensação de boca seca ou para repor eletrólitos após exercícios leves.

Essas aplicações foram observadas em diferentes culturas e continuam em constante avaliação em estudos modernos.

O costume ganhou força em bebidas refrescantes e até em preparações medicinais tradicionais. Em regiões quentes, a prática é valorizada por ajudar na hidratação e no realce de sabores de sucos e chás.

Especialistas alertam, no entanto, que o excesso de sal deve ser evitado, pois pode elevar a pressão arterial. Limão e sal juntos também criam um limpador multiuso excelente para diversas áreas da casa.

A mistura popular é queridinha na remoção de manchas e neutralizar cheiros mais fortes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!