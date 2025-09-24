Aparecida de Goiânia terá exposições de orquídeas e rosas do deserto

Evento tradicional, que celebra a chegada da primavera com apoio da Prefeitura de Aparecida, oferece comercialização de plantas

Danilo Boaventura - 24 de setembro de 2025

Exposição de Orquídeas em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Secom)

Aparecida de Goiânia recebe, entre os dias 26 e 28 de setembro, a 22ª Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto na Aciag, situada na Rua Gervásio Pinheiro, Residencial Village Garavelo, com entrada totalmente gratuita e distribuição de mudas de orquídea para os 200 primeiros visitantes que levarem 2kg de alimentos.

O evento tradicional, que celebra a chegada da primavera com apoio da Prefeitura de Aparecida, oferece comercialização de plantas, vasos, substratos e adubos, além de workshops e palestras técnicas ministradas por especialistas, consolidando Aparecida como importante centro de referência no cultivo de plantas ornamentais na região metropolitana de Goiânia.

Os organizadores esperam atrair cerca de 5 mil pessoas durante os três dias, movimentando não apenas o setor de floricultura local, mas também impulsionando o turismo de proximidade e fortalecendo a economia criativa do município, especialmente em um momento em que a busca por hobbies sustentáveis e o contato com a natureza se tornaram ainda mais relevantes na vida urbana.

