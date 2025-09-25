Morador de Anápolis que estava sumido há três dias é encontrado morto dentro de casa

Homem foi encontrado deitado no chão, embaixo de cobertores

Natália Sezil - 25 de setembro de 2025

Homem foi achado deitado no chão, já sem vida. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 59 anos, foi encontrado morto após a vizinha estranhar a ausência dele pelas ruas do bairro São Lourenço e decidir acionar a polícia, em Anápolis.

O caso aconteceu nesta quinta-feira (25), três dias após a suposta última vez em que teria sido visto pelo setor. Segundo a mulher, o homem morava sozinho e não tinha muito contato com familiares.

Deslocados até o local, os policiais militares tentaram, inicialmente, chamar pela vítima. Diante da falta de respostas, eles pularam o muro e insistiram nos chamados.

Quando ainda assim não houve reação, a equipe precisou arrombar a porta da casa para averiguar o que havia acontecido.

Dentro do imóvel, eles teriam se deparado com o homem deitado no chão, ao lado de uma mesa e embaixo de cobertores. Ele foi encontrado vestido, mas já sem vida.

Diante do cenário, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve presente no local, para constatar a morte. A identidade foi confirmada pela irmã da vítima.

O Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) também compareceu, para o recolhimento do corpo. Como não teriam sido encontrados sinais aparentes de ferimentos, o caso foi registrado como morte natural.

