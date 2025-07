Mais um morador de Anápolis é encontrado por familiares já em estado de decomposição

Este é o segundo caso do tipo registrado em menos de 24 horas na cidade, sendo a quarta ocorrência dentro de apenas cinco dias

Natália Sezil - 17 de julho de 2025

Avenida Professor Benvindo Machado, no Jardim Santana. (Foto: Google Street View)

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto dentro de uma residência no bairro Jardim Santana, região Oeste de Anápolis, no início da noite desta quinta-feira (17).

Informações preliminares apontam que os responsáveis por achá-lo foram os próprios familiares, que se depararam com o pior ao adentrarem a casa na Avenida Professor Benvindo Machado.

No local, o corpo já estaria em estado de decomposição. Entretanto, ainda não se sabe o que poderia ter causado o falecimento.

Isso ainda deve ser investigado pela Polícia Civil (PC), com apoio da Polícia Científica, que realizará o laudo cadavérico e exames complementares.

Cena de horror tem sido recorrente na cidade

Este é o segundo corpo encontrado em menos de 24 horas em Anápolis. Nos últimos cinco dias, este é o quarto caso semelhante.

Durante a tarde, um homem, de 56 anos, também foi achado já em estado avançado de decomposição no distrito de Interlândia, quando vizinhos desconfiaram de um odor forte vindo da residência.

Além disso, nesta quarta-feira (16), um idoso, de 67 anos, foi encontrado morto dentro de casa na Vila Jaiara. Ele foi localizado pelo proprietário do imóvel que alugava. A suspeita inicial é de uma possível overdose alcoólica.

Moradores do Residencial Copacabana também se depararam com o pior no último domingo (13). Ao chamarem pelo vizinho, de 43 anos, eles o encontraram já caído, sem vida.

A hipótese inicial, nesse caso, era de que ele tivesse sido alvejado. A suspeita logo foi descartada, e o ocorrido segue sob investigação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!