Médica da Prefeitura de Anápolis está sendo investigada pela Polícia Civil por passar a perna em pobres
Instada a comentar o caso, a Semusa não respondeu ao pedido de nota. Informalmente, a titular da pasta diz que não tinha ciência da investigação
Rápidas descobriu que uma médica patologista da Prefeitura de Anápolis está sendo investigada pela Polícia Civil por se aproveitar do cargo para benefício próprio (concussão).
Ela, que recebe quase R$ 30 mil de salário, é suspeita de cobrar dinheiro de famílias pobres e sem instrução para liberar corpos no Serviço de Verificação de Óbitos (SVO).
Instada a comentar o caso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) não respondeu ao pedido de nota.
Leia também
A coluna, informalmente, soube que a titular da pasta, Eliane Pereira, não tinha ciência da investigação.
Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.