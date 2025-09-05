Médica da Prefeitura de Anápolis está sendo investigada pela Polícia Civil por passar a perna em pobres

Instada a comentar o caso, a Semusa não respondeu ao pedido de nota. Informalmente, a titular da pasta diz que não tinha ciência da investigação

Danilo Boaventura - 05 de setembro de 2025

3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Anápolis. (Foto: Divulgação/ PCGO)

Rápidas descobriu que uma médica patologista da Prefeitura de Anápolis está sendo investigada pela Polícia Civil por se aproveitar do cargo para benefício próprio (concussão).

Ela, que recebe quase R$ 30 mil de salário, é suspeita de cobrar dinheiro de famílias pobres e sem instrução para liberar corpos no Serviço de Verificação de Óbitos (SVO).

Instada a comentar o caso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) não respondeu ao pedido de nota.

A coluna, informalmente, soube que a titular da pasta, Eliane Pereira, não tinha ciência da investigação.

