Médica da Prefeitura de Anápolis está sendo investigada pela Polícia Civil por passar a perna em pobres

Instada a comentar o caso, a Semusa não respondeu ao pedido de nota. Informalmente, a titular da pasta diz que não tinha ciência da investigação

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Médica da Prefeitura de Anápolis está sendo investigada pela Polícia Civil por passar a perna em pobres
3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Anápolis. (Foto: Divulgação/ PCGO)

Rápidas descobriu que uma médica patologista da Prefeitura de Anápolis está sendo investigada pela Polícia Civil por se aproveitar do cargo para benefício próprio (concussão).

Ela, que recebe quase R$ 30 mil de salário, é suspeita de cobrar dinheiro de famílias pobres e sem instrução para liberar corpos no Serviço de Verificação de Óbitos (SVO).

Instada a comentar o caso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) não respondeu ao pedido de nota.

Leia também

A coluna, informalmente, soube que a titular da pasta, Eliane Pereira, não tinha ciência da investigação.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias