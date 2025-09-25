Motorista da Urban que foi incendiado fez súplica a ex-colega de trabalho: “não me deixe morrer”

Testemunha foi uma das primeiras pessoas a prestar socorro à vítima e relembrou as últimas palavras que ouviu do colega

Davi Galvão - 25 de setembro de 2025

Testemunha relatou súplica feita pela vítima. (Foto: Davi Galvão)

Durante o julgamento de Rosimeire Araújo Lima, autora do atentado que ceifou a vida do motorista da Urban, Wallison Barboza dos Santos, um ex-funcionário da companhia relembrou a súplica feita pela vítima logo antes de ser socorrida.

A testemunha, que também era motorista, foi o responsável por apagar as chamas e foi uma das primeiras pessoas a socorrer Wallison.

À juíza Nathália Bueno, ele relembrou que as últimas palavras da vítima foram uma súplica para que não o deixassem morrer, em evidente desespero.

“Só pediu para não deixar ele morrer, só isso”, disse nesta quinta-feira (25).

Em tempo

Na data do crime, ocorrido em 1° de setembro de 2021, Rosimeire entrou no ônibus, jogou álcool no corpo do motorista e ateou fogo.

Walisson, que teve 83% do corpo queimado, foi rapidamente socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HEANA).

Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu e veio a óbito 11 dias depois.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!