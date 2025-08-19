Motorista que ia de Brasília para Goiânia toma medida drástica no caminho e avisa: “me perdoem”

Goianiense compartilhou a experiência e tentou listar motivos para a escolha

Natália Sezil - 19 de agosto de 2025

Motorista tomou medida drástica ao ver as duas praças de pedágio. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um motorista que ia de Brasília para Goiânia viralizou após compartilhar, pelas redes sociais, a medida drástica que tomou não apenas uma, mas duas vezes no caminho entre as cidades.

O relato é do influenciador Jhonathan Coelho, que contou aos seguidores que se deparou com duas praças de pedágio dentro do trecho e questionou a escolha.

“Pra que duas? Já tive que furar a primeira cancela ali porque eu não tô com dinheiro agora. Tô apertado, cara”, desabafa. “Agora vou ter que dar o cano em vocês aqui de novo”, diz, apontando para o local de cobrança.

Antes mesmo de ser questionado sobre a moralidade da situação, Jhonathan já avisa: “não gosto de fazer isso não, gente. Isso não é da minha índole, não. Eu tenho princípios, entendeu?”.

Afirmando que “não vai ter outro jeito”, o motorista logo se adianta e pede perdão aos trabalhadores do pedágio.

Ele ainda tenta justificar a ação, e defende que só faz isso porque a tag usada para cobrança automática foi cancelada.

“Esse povo agora tá com umas vaidades. A gente não pode ficar seis meses atrasando a fatura que eles querem cancelar a tag”, brinca.

Ainda em vídeo, o influenciador detalha que vai “pegar rabeira” em um caminhão e segue de perto o veículo pesado. Em resposta, seguidores riram do ocorrido e deixaram outro aviso.

“Geralmente a gente não posta isso, mas vai da sua preferência”, comentou um usuário. Outro internauta completou: “já marca os advogados, para o processo”.

Uma terceira reclamou: “espalhou meu segredo”, enquanto um último propôs uma alternativa. “Se tivesse vindo pela GO-010, não tinha dado o cano. Só ia reclamar do asfalto”.

