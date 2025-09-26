Apostadores de Goiás levam bolada em Mega-Sena de R$ 54 milhões
Próximo sorteio será realizado neste sábado (27) e está avaliado em R$ 80 milhões
Nenhum participante conseguiu cravar as seis dezenas do concurso de número 2919 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (25), fazendo com que o prêmio, já avaliado em R$ 54 milhões, acumulasse mais uma vez.
O números sorteados foram 03 – 26 – 28 – 37 – 42 – 53.
Apesar disso, três apostas feitas em solo goiano acertaram cinco das combinações necessárias, abocanhando parte do montante e levando, juntas mais de R$ 130 mil.
Leia também
Os jogos foram feitos em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Montividiu, sendo todos no formato simples, isto é, sem ser bolão.
As apostas na Grande Goiânia asseguraram R$ 34.524,56, enquanto a de Montividiu levou R$ 69.049,12.
Próximo sorteio
O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2.920, será realizado neste sábado (27) e está avaliado em R$ 80 milhões.
Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.
Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega-Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.
Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!