Apostadores de Goiás levam bolada em Mega-Sena de R$ 54 milhões

Próximo sorteio será realizado neste sábado (27) e está avaliado em R$ 80 milhões

Davi Galvão - 26 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Nenhum participante conseguiu cravar as seis dezenas do concurso de número 2919 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (25), fazendo com que o prêmio, já avaliado em R$ 54 milhões, acumulasse mais uma vez.

O números sorteados foram 03 – 26 – 28 – 37 – 42 – 53.

Apesar disso, três apostas feitas em solo goiano acertaram cinco das combinações necessárias, abocanhando parte do montante e levando, juntas mais de R$ 130 mil.

Os jogos foram feitos em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Montividiu, sendo todos no formato simples, isto é, sem ser bolão.

As apostas na Grande Goiânia asseguraram R$ 34.524,56, enquanto a de Montividiu levou R$ 69.049,12.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2.920, será realizado neste sábado (27) e está avaliado em R$ 80 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega-Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!