Apostadores de Goiás levam bolada em Mega-Sena de R$ 54 milhões

Próximo sorteio será realizado neste sábado (27) e está avaliado em R$ 80 milhões

Davi Galvão Davi Galvão -
6 números entre 1 e 100 que são considerados de sorte, segundo a numerologia
(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Nenhum participante conseguiu cravar as seis dezenas do concurso de número 2919 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (25), fazendo com que o prêmio, já avaliado em R$ 54 milhões, acumulasse mais uma vez.

O números sorteados foram 03 – 26 – 28 – 37 – 42 – 53.

Apesar disso, três apostas feitas em solo goiano acertaram cinco das combinações necessárias, abocanhando parte do montante e levando, juntas mais de R$ 130 mil.

Leia também

Os jogos foram feitos em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Montividiu, sendo todos no formato simples, isto é, sem ser bolão.

As apostas na Grande Goiânia asseguraram R$ 34.524,56, enquanto a de Montividiu levou R$ 69.049,12.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2.920, será realizado neste sábado (27) e está avaliado em R$ 80 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega-Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias