Motorista de ônibus relata ter urinado na roupa após ser impedido de usar os banheiros de terminal em Goiânia

Profissional contou que tinha realizado viagem de três horas, mas fiscal da CMTC não permitiu a breve parada

Natália Sezil - 26 de setembro de 2025

Motorista Rubens Pereira contou que urinou na roupa após ser impedido de usar os banheiros do terminal. (Foto: Reprodução)

O motorista de ônibus Rubens Pereira utilizou das redes sociais para relatar que foi impedido de utilizar os banheiros do terminal Vera Cruz, em Goiânia, e que, por isso, acabou urinando na roupa, nesta quinta-feira (25).

Segundo o relato, ele realizava o itinerário Trindade-Terminal Praça da Bíblia quando sentiu a necessidade fisiológica. Por conta das reformas que seguem na Praça da Bíblia até a próxima segunda-feira (29), ele decidiu continuar até um próximo ponto.

O escolhido foi o Vera Cruz. Ao parar na saída do terminal, entretanto, Rubens afirma que se deparou com um fiscal da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), que o teria dito que não podia permanecer ali.

“Pedi a complacência de ter um minuto para entrar naquele banheiro e fazer essa necessidade. Estava até segurando o órgão e ele disse que não, que ali ia travar o terminal todo”, conta.

Por isso, Rubens se viu diante da opção de voltar para Trindade. A tentativa, entretanto, acabou não funcionando. No vídeo, ele mostra as roupas molhadas e o banco urinado.

“Olha o constrangimento que o motorista do transporte coletivo é obrigado a se submeter por um ser humano que se acha melhor que a gente”, diz.

Diante da situação, o Portal 6 entrou em contato com a CMTC, que apontou que a ação do fiscal correspondeu ao procedimento padrão, que pede que os profissionais orientem os motoristas a estacionar em local seguro para que o tráfego flua sem maiores problemas.

“A CMTC reforça que não houve negativa para que o mesmo utilizasse o banheiro”, escreveu, dizendo que lamenta o ocorrido. “Lembrando ainda que ao longo do Eixo Anhanguera o motorista tem banheiros disponíveis nas 19 estações e nos 5 terminais”, finalizou.

Leia a nota na íntegra:

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos- CMTC- esclarece ser procedimento padrão por parte dos fiscais solicitar e ou orientar o motorista a estacionar veículo em local seguro, e que não interrompa o tráfego dos demais dentro de terminais. Ação que dá fluxo e evita atrasos na operação. Neste episódio com o motorista no terminal Vera Cruz, o fiscal fez o procedimento padrão para a organização do tráfego fluir sem maiores problemas, sendo compreendido prontamente pelo motorista. A CMTC reforça que não houve negativa para que o mesmo utilizasse o banheiro. A CMTC lamenta o ocorrido e novamente pontua que os motoristas são orientados pelos fiscais a não parar veículo onde possa obstruir a passagem; lembrando ainda que ao longo do Eixo Anhanguera o motorista tem banheiros disponíveis nas 19 estações e nos 5 terminais do Eixo Anhanguera. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia.