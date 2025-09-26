Mãe pede ajuda após ex-marido incendiar casa onde morava com filhos, em Trindade: “acabou com a minha vida”

Ao Portal 6, ela relatou que suspeito teria cometido crime após não aceitar fim do casamento

Gabriella Pinheiro - 26 de setembro de 2025

Imagem mostra casa destruída, em Trindade. (Foto: Reprodução)

Do dia para a noite, a costureira Joelma Soares dos Santos viu o esforço de anos de trabalho se transformar em cinzas, após o ex-marido atear fogo na residência onde ela vivia, na tentativa de matá-la, junto com os filhos, de 03 e 06 anos. O caso aconteceu na última quarta-feira (23), no Residencial Pai Eterno, em Trindade.

Em entrevista ao Portal 6, ela contou que havia colocado fim ao casamento de 09 anos, após o homem se envolver com drogas e bebidas alcoólicas, além de apresentar um comportamento violento.

A decisão, no entanto, causou revolta no suposto autor, que chegou a ameaçá-la de morte, afirmando que, se ela não ficasse com ele, “não ficaria com mais ninguém”.

No dia do crime, ele invadiu o imóvel, furtou uma televisão e retirou todas as mangueiras da casa para evitar que o incêndio fosse contido.

Em seguida, acreditando que a mulher e os filhos dormiam, o homem ateou fogo pela janela do quarto e fugiu. Por sorte, Joelma e as crianças não estavam em casa.

“Ele achou que eu estava dormindo com os meninos, entrou na minha casa e ateou fogo no quarto. Só que eu não estava dormindo; eu estava na casa da minha irmã, cuidando da minha mãe, que fez uma cirurgia recentemente. Minha pequena, que estava sentada em um sofá em frente à casa, viu ele entrando, me chamou, e eu vi ele pegando a TV. Ele desligou a mangueira para eu não conseguir apagar o fogo. Foram os vizinhos que tiveram que jogar água”, explica.

Campanha de doações

Apesar de a família não ter sofrido ferimentos, Joelma revela ter perdido praticamente todos os bens — como roupas, documentos e até a máquina de costura que usava para trabalhar — além de ter tido a casa completamente destruída.

“Eu perdi tudo. Eu não tenho documentos, meus filhos não têm roupas, estão só com a roupa do corpo. Ele acabou com a minha vida. Algumas pessoas trouxeram roupas, alimentos, uma bolacha para o meu filho, mas eu preciso de ajuda com fraldas e materiais, porque tenho que reconstruir a casa [que é alugada], e a dona já está me cobrando”, relata.

Os interessados podem ajudar com doações via Pix (Banco Ton): 62994780790, em nome de Edileuza Ferreira Soares, mãe de Joelma, ou pelo número da própria Joelma: 62 9478-0790. Até o momento desta publicação, o suposto autor ainda não foi localizado pela polícia.

CORRENTE DO BEM 🙌 Mãe pede ajuda após ex-marido incendiar casa onde morava com filhos, em Trindade: “acabou com a minha vida” Leia: https://t.co/XwO5Ae5eDT pic.twitter.com/Dv02zeSX2d — Portal 6 (@portal6noticias) September 26, 2025

