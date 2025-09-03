Com passagem a R$ 2, ar-condicionado e WiFi nos ônibus, transporte coletivo de Rio Verde deveria ser exemplo para Anápolis

Cidade do Sudoeste goiano conquistou o primeiro lugar em inovação no estado, graças a um sistema de transporte coletivo moderno, seguro e monitorado em tempo real

Danilo Boaventura - 03 de setembro de 2025

Parada de ônibus em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás. (Foto: Captura/ YouTube)

Imagine caminhar até um ponto de ônibus e, em vez de esperar em um abrigo deteriorado, você consulta no celular exatamente quando seu veículo vai chegar.

Quando ele para, as portas se abrem para um interior climatizado, com Wi-Fi gratuito e uma passagem que custa apenas R$ 2,00.

Essa não é uma visão do futuro, mas a realidade de Rio Verde, que, em menos de oito anos, transformou seu transporte público em uma referência nacional de inovação.

Nesta semana, a cidade do Sudoeste goiano conquistou o primeiro lugar em inovação no estado de Goiás, graças a um sistema com veículos equipados com ar-condicionado, internet, câmeras de segurança e um aplicativo que monitora o deslocamento em tempo real.

O valor acessível da passagem é possível porque a Prefeitura subsidia 70% do custo operacional, demonstrando que o investimento público em mobilidade urbana pode gerar resultados excepcionais. O contraste com Anápolis é gritante.

Enquanto Rio Verde oferece tecnologia e conforto, a segunda maior economia de Goiás mantém abrigos deteriorados espalhados pela cidade, com veículos que não proporcionam viagens de qualidade aos usuários.

Atrasos constantes e passagem 3 vezes mais cara em Anápolis

Os anapolinos enfrentam atrasos frequentes e pagam uma passagem três vezes mais cara que os moradores de Rio Verde, mesmo vivendo em uma cidade com o dobro da população e, teoricamente, com maior capacidade de investimento.

Sem subsídio, o transporte coletivo de Anápolis se tornou um dos mais caros do país, paradoxalmente custando mais que o da Grande Goiânia, onde o custo operacional é superior.

Uma das obras mais esperadas de Anápolis, Gran Life está em contagem regressiva para inauguração

O Gran Life, empreendimento mixed use no Centro de Anápolis, tem inauguração marcada para o próximo dia 9 de setembro, gerando expectativas na cidade pelo conceito inovador que une shopping, área residencial e hospital em um único complexo. A torre de apartamentos e salas comerciais já está com o “Habite-se” emitido e em fase final de entrega das unidades.

A área comercial conta com diversas operações confirmadas, incluindo farmácias, bancos, cafés, academia, ótica, joalheria e lojas de acessórios, além de restaurantes e um grande estabelecimento no rooftop com vista panorâmica da cidade. A inauguração desta etapa está prevista para janeiro de 2026, quando o centro comercial entrará em funcionamento pleno.

O empreendimento do grupo ABL Prime promete revitalizar o Centro de Anápolis e atrair novos investimentos para a região.

O projeto ainda contempla o Gran Life Medical Complex, desenvolvido com base no modelo de excelência do Hospital Sírio-Libanês, que pretende se tornar a maior estrutura privada de saúde da cidade, completando assim o conceito de uso misto que diferencia o complexo no cenário urbano anapolino.

Importante empresário de Anápolis estuda candidatura a deputado federal

Um empresário do setor de saúde de Anápolis está avaliando a possibilidade de disputar uma vaga como deputado federal nas eleições de 2026.

A ideia, que já o acompanha há algum tempo, ganhou novo fôlego diante do que ele percebe como um “vácuo” de lideranças políticas na cidade.

Conversando com familiares e amigos próximos, o empresário foi aconselhado a encomendar uma pesquisa eleitoral o quanto antes para auxiliar na decisão.

O levantamento ajudaria a medir a viabilidade da candidatura e a definir os próximos passos para a corrida eleitoral.

Escolher um líder na Câmara de Goiânia realmente é muito difícil para Sandro Mabel O prefeito Sandro Mabel (UB) enfrenta um quebra-cabeça político na escolha de seu líder na Câmara Municipal de Goiânia. O dilema não é simples: ele precisa de alguém que tenha credibilidade com os colegas vereadores, capacidade de argumentação para defender os projetos do governo e, principalmente, que conte com a confiança total do prefeito. O problema é que Mabel não tem essa pessoa pronta naquele ambiente. A situação se complica ainda mais pela realidade do poder na Casa. Por lá, nada funciona sem a bênção de Policarpo Neto (PRD), que se consolidou como um verdadeiro “boss” do Legislativo Municipal. Qualquer nome escolhido por Mabel precisará, inevitavelmente, passar pelo crivo do veterano vereador, que detém influência sobre boa parte dos colegas. É um jogo de xadrez onde o prefeito precisa encontrar alguém que seja, ao mesmo tempo, leal a ele e palatável ao grupo que realmente manda na Câmara.

Nota 10

Para o El Mare Restaurante, que está completando 8 anos de funcionamento em Anápolis.

Fundado em 2017 pelos sócios Bruno Arraes e Ariel Aleksandrus, o estabelecimento conseguiu, como poucos na história da cidade, se firmar no mercado local através da especialização em frutos do mar e da constante renovação do cardápio.

Nota Zero

Para o Grupo Saint Paul, apontado pela Prefeitura de Anápolis como responsável pela contaminação por esgoto do Córrego das Antas a partir da construção dos condomínios Petit Trianon e Versalhes.