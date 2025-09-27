Conheça a cidade goiana que é sinônimo de acolhimento e qualidade de vida

Município destaca pelo ritmo acolhedor de cidade do interior aliado ao desenvolvimento econômico e à boa infraestrutura urbana

Magno Oliver - 27 de setembro de 2025

Pontalina, no coração de Goiás: cidade marcada pela hospitalidade e tranquilidade. (Foto: Divulgação)

Com população estimada em 18.843 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pontalina ocupa área de 1.437 km² e preserva o equilíbrio entre tranquilidade e crescimento.

O município é reconhecido pelo seu polo de moda íntima, pela força da agropecuária e pela hospitalidade dos moradores.

O local nasceu como distrito chamado Santa Rita do Pontal, ligado a Morrinhos. Em 31 de outubro de 1938, foi elevado à categoria de município com o nome atual.

Desde então, consolidou-se como uma cidade marcada por tradições culturais e pelo acolhimento.

Localização estratégica

A apenas 128 km da capital goiana, a viagem de carro até Pontalina leva em média 1h40. Essa proximidade com Goiânia garante facilidade de acesso e fortalece a cidade como destino de compras e turismo religioso.

O polo de confecções, em especial no setor de moda íntima, é a principal vitrine de Pontalina. Visitantes de várias regiões buscam produtos de qualidade a preços competitivos.

Além disso, a agropecuária e o distrito industrial, que abriga empresas têxteis, alimentícias e de construção civil, diversificam a economia local e geram empregos.

Cultura e qualidade de vida

A fé católica é marca registrada da cidade. A Festa de Santa Rita de Cássia, padroeira do município, é celebrada em maio e já foi reconhecida oficialmente no calendário cultural de Goiás.

O evento reúne procissões, missas, música e gastronomia, movimentando a vida comunitária e atraindo visitantes.

Com ruas tranquilas, serviços públicos bem estruturados e vida comunitária ativa, Pontalina oferece condições que reforçam sua fama de cidade acolhedora.

O clima tropical, típico do Cerrado, proporciona verões chuvosos e invernos secos, completando o cenário de cidade equilibrada.

Mais do que um município do interior, Pontalina é símbolo de acolhimento, tradição e qualidade de vida em Goiás — e continua de braços abertos para receber quem chega.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!