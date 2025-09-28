Homem morre atropelado em Aparecida de Goiânia e detalhe chama atenção da polícia

28 de setembro de 2025

Um homem acabou morrendo na noite deste sábado (27), vítima de atropelamento no Jardim Itapuã, na via que integra o Anel Viário de Aparecida de Goiânia, região Sul da cidade da Região Metropolitana.

No episódio, um detalhe chamou a atenção da Polícia Militar (PM) que deu apoio à ocorrência: o de que a vítima não possuía qualquer documento, não sendo possível, por enquanto, fazer a identificação.

O homem foi atingido na Avenida Liberdade, próximo ao cruzamento com a Rua G do setor, que faz esquina com a via expressa. Quem o atingiu foi um motorista, de 49 anos, que permaneceu no local após o acidente.

Aos militares, o condutor do Jeep Renegade disse que colidiu com o transeunte, alegando que ele surgiu “do nada” e que não teve tempo de desviar ou frear. Os policiais submeteram o motorista ao teste de bafômetro, dando negativo.

A versão de quem atropelou a vítima foi endossada por outras pessoas que trafegavam pela via, que presenciaram o acontecimento.

Por fim, ficará a cargo da Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações, para identificar o homem atropelado e entender a dinâmica do acidente.

