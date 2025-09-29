Curso de medicina em Anápolis atinge nota máxima em avaliação do MEC

Com pontuação, instituição se tornou a único que alcançou desempenho máximo no município

Paulo Roberto Belém - 29 de setembro de 2025

UniEVANGÉLICA – Universidade Evangélica de Goiás (Foto: Reprodução)

O curso de medicina da UniEVANGÉLICA “tirou 5”. Mas, calma. Na avaliação do Ministério da Educação (MEC), a nota é a máxima a ser atribuída a uma instituição na apuração do Conceito de Curso (CC).

Com isso, a única formação da profissão da cidade se torna uma das mais bem avaliadas do estado.

As avaliações de cursos do MEC são conduzidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que atribui notas de 1 a 5 com base em indicadores.

São eles: infraestrutura; qualificação do corpo docente; e desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

Quando necessário, uma comissão de avaliadores visita a instituição para confirmar as informações e definir o Conceito de Curso (CC), nota máxima que atesta a excelência acadêmica da graduação. Isso foi feito na UniEVANGÉLICA.

A instituição comemorou a nota, citando que o curso foi pioneiro em Anápolis. “Se consolidou como referência regional e nacional”, destacaram, mencionando que o projeto pedagógico integra ciência, tecnologia e valores éticos.

Ressaltando que a formação em medicina da instituição figura entre, também, as mais bem avaliadas do Brasil, a UniEVANGÉLICA citou que um dos diferenciais que sustentam o desempenho no CC é a adoção da metodologia ativa Aprendizado Baseado em Problemas.

O PBL, na sigla em inglês, coloca o estudante como protagonista do processo formativo. “Em pequenos grupos, os acadêmicos analisam situações clínicas complexas, desenvolvendo competências fundamentais como raciocínio crítico, tomada de decisão, empatia e trabalho em equipe”, destacou.

A instituição complementou que incentiva estágios supervisionados e projetos de extensão. “Essa experiência contribui para formar profissionais altamente preparados e comprometidos com a ética e a humanização no atendimento”, entendem.

Pela universidade, a coordenadora do curso de Medicina, Priscilla Usevícius, atribuiu a avaliação ao que considera como qualidade do projeto pedagógico e o envolvimento de toda a equipe.

“O Conceito de Curso 5 nos inspira a continuar inovando e a fortalecer ainda mais nossa missão de formar médicos preparados para atuar com competência técnica, ética e sensibilidade social”, concluiu.

