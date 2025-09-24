UniEVANGÉLICA abre inscrições para Vestibular de Medicina: prova acontece em 26 de outubro

Curso ocupa hoje posição de destaque no cenário nacional: é considerado o melhor de Goiás e o melhor do Centro-Oeste entre as instituições particulares

Gabriella Licia - 24 de setembro de 2025

Curso de Medicina da UniEVANGÉLICA. (Foto: Divulgação)

A Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) acaba de abrir inscrições para o vestibular do curso de Medicina, com provas agendadas para o dia 26 de outubro.

Reconhecido pela excelência acadêmica e pela forte inserção social, o curso ocupa hoje posição de destaque no cenário nacional: é considerado o melhor de Goiás e o melhor do Centro-Oeste entre as instituições particulares, além de figurar entre os 20 melhores cursos de Medicina do Brasil, segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC), por meio do Conceito Preliminar de Curso (CPC).

Fundado em 2008, o curso de Medicina da UniEVANGÉLICA foi pioneiro em Anápolis, respondendo a uma demanda histórica da cidade e da região. Desde então, consolidou-se como referência em formação médica, com um projeto pedagógico inovador que alia ciência, tecnologia, responsabilidade social e valores éticos.

Um dos diferenciais da UniEVANGÉLICA é a adoção da metodologia ativa Aprendizado Baseado em Problemas (PBL sigla em inglês), que coloca o estudante como protagonista do processo de ensino-aprendizagem.

Em vez de aulas expositivas tradicionais, os alunos são desafiados a resolver situações clínicas complexas em pequenos grupos, desenvolvendo competências essenciais como raciocínio clínico, análise crítica, tomada de decisão em equipe e empatia no atendimento ao paciente.

“Trabalhamos com seriedade e investimos continuamente em estrutura, tecnologia e, sobretudo, em pessoas. Nosso objetivo é formar profissionais éticos, sensíveis e altamente preparados para os desafios reais da profissão”, destaca o reitor da UniEVANGÉLICA, Carlos Hassel Mendes.

Além da base teórica sólida, os acadêmicos têm contato com a prática desde os primeiros períodos, por meio de estágios supervisionados em hospitais e unidades de saúde, e de projetos de extensão que evidenciam o compromisso social da instituição com uma formação ética, humanizada e conectada à realidade da comunidade.

Essa vivência permite que o futuro médico desenvolva, desde cedo, não apenas habilidades clínicas, mas também empatia, cuidado e responsabilidade social.

A excelência do curso de Medicina da UniEVANGÉLICA não é fruto do acaso, mas de um planejamento consistente e de investimentos contínuos em infraestrutura, corpo docente e inovação pedagógica.

A instituição se orgulha de formar médicos preparados para atuar em diferentes contextos, sem abrir mão do compromisso com a ética, a responsabilidade social e a humanização do cuidado.

“Nosso estudante aprende desde cedo a importância da escuta ativa, da empatia e da atuação em equipe. Isso faz toda a diferença na formação de um médico completo”, ressalta a coordenadora do curso, Priscilla Usevícius.

Inscrições abertas

Os interessados em concorrer a uma vaga no curso de Medicina da UniEVANGÉLICA já podem se inscrever. O processo é simples e pode ser realizado pelo site oficial da instituição.

📌 Serviço – Vestibular de Medicina UniEVANGÉLICA

Inscrições abertas

Prova: 26 de outubro de 2025

Site: www.unievangelica.edu.br

WhatsApp para informações: (62) 3310-6684.