Não é Lisboa, nem Porto: a cidade que conquistou o título de melhor destino turístico de Portugal

Cidade portuguesa ganhou destaque e atrai cada vez mais visitantes do mundo todo

Gabriella Licia - 29 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Portugal se tornou um dos países mais procurados por turistas do mundo inteiro.

Com praias deslumbrantes, palácios que parecem saídos de contos de fadas e uma gastronomia inesquecível, o país europeu conquistou de vez quem busca férias completas.

Mas uma cidade em especial se destacou e foi eleita como a melhor para visitar.

Turistas elegem a melhor cidade de Portugal para visitar (todo mundo está indo lá nas férias)

O destino reúne tudo o que encanta os viajantes: ruas históricas que parecem um cenário de filme, vida noturna animada, miradouros que revelam vistas espetaculares e uma culinária capaz de conquistar até os paladares mais exigentes.

Além disso, a cidade serve como porta de entrada para explorar outras regiões portuguesas e se tornou ponto estratégico para quem chega do exterior.

A atmosfera acolhedora e a mistura entre tradição e modernidade fizeram com que cada vez mais pessoas colocassem essa cidade no topo da lista.

Não à toa, ela se transformou em tendência nas últimas temporadas de férias, recebendo visitantes de diferentes partes do mundo.

A campeã dessa escolha foi Espinho, situada a apenas 20 km ao sul do Porto.

Conhecida pelas praias extensas e pelo ambiente descontraído, a cidade se transformou em um dos destinos preferidos de quem busca férias em Portugal. Suas areias douradas, o mar convidativo e a tradição ligada à pesca atraem visitantes durante todo o ano.

Espinho também se destaca pelo famoso mercado semanal, considerado um dos maiores do país, além da forte ligação com a cultura e a gastronomia local.

O peixe fresco servido nos restaurantes à beira-mar virou parada obrigatória para quem deseja experimentar o melhor da culinária portuguesa.

Outro atrativo é o cassino, um dos mais antigos da Península Ibérica, que movimenta a vida noturna e complementa a experiência de lazer. O clima acolhedor da cidade, somado à infraestrutura turística em expansão, reforça ainda mais sua posição de destaque.

Contudo, combinando hospitalidade, tradição e a energia de um destino litorâneo vibrante, Espinho conquistou o título de melhor cidade de Portugal para visitar e segue como escolha imperdível para quem sonha em explorar o país além dos roteiros mais comuns.

Conheça um pouco mais desse lugar incrível: