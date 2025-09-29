Não é Lisboa, nem Porto: a cidade que conquistou o título de melhor destino turístico de Portugal
Cidade portuguesa ganhou destaque e atrai cada vez mais visitantes do mundo todo
Portugal se tornou um dos países mais procurados por turistas do mundo inteiro.
Com praias deslumbrantes, palácios que parecem saídos de contos de fadas e uma gastronomia inesquecível, o país europeu conquistou de vez quem busca férias completas.
Mas uma cidade em especial se destacou e foi eleita como a melhor para visitar.
Leia também
Turistas elegem a melhor cidade de Portugal para visitar (todo mundo está indo lá nas férias)
O destino reúne tudo o que encanta os viajantes: ruas históricas que parecem um cenário de filme, vida noturna animada, miradouros que revelam vistas espetaculares e uma culinária capaz de conquistar até os paladares mais exigentes.
Além disso, a cidade serve como porta de entrada para explorar outras regiões portuguesas e se tornou ponto estratégico para quem chega do exterior.
A atmosfera acolhedora e a mistura entre tradição e modernidade fizeram com que cada vez mais pessoas colocassem essa cidade no topo da lista.
Não à toa, ela se transformou em tendência nas últimas temporadas de férias, recebendo visitantes de diferentes partes do mundo.
A campeã dessa escolha foi Espinho, situada a apenas 20 km ao sul do Porto.
Conhecida pelas praias extensas e pelo ambiente descontraído, a cidade se transformou em um dos destinos preferidos de quem busca férias em Portugal. Suas areias douradas, o mar convidativo e a tradição ligada à pesca atraem visitantes durante todo o ano.
Espinho também se destaca pelo famoso mercado semanal, considerado um dos maiores do país, além da forte ligação com a cultura e a gastronomia local.
O peixe fresco servido nos restaurantes à beira-mar virou parada obrigatória para quem deseja experimentar o melhor da culinária portuguesa.
Outro atrativo é o cassino, um dos mais antigos da Península Ibérica, que movimenta a vida noturna e complementa a experiência de lazer. O clima acolhedor da cidade, somado à infraestrutura turística em expansão, reforça ainda mais sua posição de destaque.
Contudo, combinando hospitalidade, tradição e a energia de um destino litorâneo vibrante, Espinho conquistou o título de melhor cidade de Portugal para visitar e segue como escolha imperdível para quem sonha em explorar o país além dos roteiros mais comuns.
Conheça um pouco mais desse lugar incrível: