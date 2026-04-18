Dupla é presa ao tentar extorquir dono de iPhone furtado em Anápolis; veja como eles agiam

Suspeitos exigiam pagamento via Pix para devolver celular e foram flagrados com o aparelho durante abordagem policial

Da Redação - 18 de abril de 2026

Aparelho foi recuperado e devolvido à vítima. (Foto: Reprodução)

Dois homens foram presos em flagrante após tentarem extorquir o dono de um iPhone 12 furtado, em Anápolis, na noite desta sexta-feira (17).

A ação chamou atenção pela forma como os suspeitos abordavam a vítima para exigir dinheiro em troca do aparelho.

Tudo começou no dia anterior, quando o celular foi furtado. Sem sucesso ao tentar recuperar o iPhone por rastreamento, a vítima decidiu bloquear o dispositivo e deixou um número de contato na tela, estratégia que acabou sendo usada pelos criminosos.

Pouco tempo depois, um dos suspeitos entrou em contato e passou a exigir R$ 300 para devolver o aparelho.

Para dar aparência de normalidade à ação, ele orientou que a vítima solicitasse um carro por aplicativo e realizasse o pagamento via Pix no momento da entrega.

As negociações não avançaram, mas o contato continuou, o que permitiu à vítima acionar a Polícia Militar (PM) e repassar informações sobre os suspeitos e o veículo utilizado.

Com base nos dados, equipes iniciaram buscas e localizaram um Hyundai HB20 suspeito. Durante a abordagem, os policiais encontraram o iPhone 12 no bolso de um dos envolvidos.

Dentro do carro, também foram apreendidos outros três celulares de diferentes marcas, além de uma quantia em dinheiro. Os itens levantaram a suspeita de que os autores possam estar ligados a outros crimes semelhantes.

Os dois homens foram levados à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC), onde foram autuados por extorsão, com agravante por atuação em conjunto. O aparelho foi recuperado e devolvido à vítima.

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