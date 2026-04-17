Novos radares inteligentes começam a ser instalados em rodovias e multam motoristas que dirigem sozinhos nesse país

Radares inteligentes já identificam motoristas sozinhos em faixas exclusivas e aplicam multas automáticas na Europa

Gabriel Dias - 17 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil)

Motoristas que trafegam por vias movimentadas na Europa precisam redobrar a atenção. Um novo sistema de fiscalização começou a operar com tecnologia capaz de identificar quem dirige sozinho em faixas exclusivas, gerando multas automáticas sem abordagem policial.

A novidade já está em funcionamento em países como a Espanha, onde a Direção-Geral de Tráfego (DGT) implementou radares inteligentes em corredores estratégicos, como a autovía A-2, em Madri.

Sistema identifica ocupantes e aplica multa automática

A tecnologia utiliza câmeras com reconhecimento de imagem para analisar o interior dos veículos. Com isso, o sistema consegue identificar o número de ocupantes e verificar se o motorista está respeitando as regras das faixas exclusivas.

Essas pistas, conhecidas como BUS-VAO, atendem ônibus e veículos com mais de um ocupante. Caso o radar detecte um carro apenas com o condutor, ele registra automaticamente a infração, com multa que pode chegar a 200 euros.

O modelo dispensa a presença de agentes de trânsito, tornando a fiscalização contínua e mais eficiente.

Medida busca melhorar mobilidade e reduzir congestionamentos

Além disso, as faixas exclusivas fazem parte de uma estratégia para reorganizar o trânsito nas grandes cidades. O objetivo é incentivar o uso compartilhado de veículos e priorizar o transporte coletivo, reduzindo congestionamentos e a emissão de poluentes.

Enquanto a Europa avança na adoção desse tipo de tecnologia, o Brasil ainda utiliza radares principalmente para controle de velocidade e avanço de sinal. Sistemas capazes de identificar ocupantes dentro dos veículos ainda não são comuns no país.

Contudo, especialistas apontam que a adoção desse modelo no Brasil dependeria de mudanças na legislação e investimentos em infraestrutura. Ainda assim, o avanço europeu indica um futuro com fiscalização mais automatizada e rigorosa no trânsito.

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